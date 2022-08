Mezi Lantosem a Poschikem se odehrávala bitva o vítězství i při druhé jízdě víkendu. Do ní už Poschik startoval jako druhý. Brzy se ovšem dostal do vedení a poté dlouho kroužil po dráze jako první. I tentokrát ho ovšem překonal Lantos. Maďarský jezdec projel cílem s ještě menším náskokem než v sobotu – 318 tisícin.

I přes dvě porážky od úhlavního rivala v boji o titul ale u Poschika zklamání nepanovalo: „Se svým výkonem jsem docela spokojen. Samozřejmě, že to pro nás nebyl úplně perfektní víkend, ale udělali jsme, co jsme mohli a dokázali jsme vybojovat dva dobré výsledky. Byly to vážně krásné souboje. Oba jsme sice závodili tvrdě, i přesto jsme ale zůstali féroví. Užil jsem si to,“ uvedl v cíli.

Dva Brazilci, méně fotbalistů. V Olympiku před novou sezonou zužovali kádr

Lantos svými dvěma vítězstvími rovněž oddálil Poschikovu korunovaci novým šampionem. Jezdec stáje Carpek Service mohl za určitých okolností slavit už na Slovensku, Lantos ale jeho náskok stáhl na 35 bodů a rozhodovat se tak bude až o víkendu 9.-11. září na Masarykově okruhu v Brně, kde sezona vyvrcholí. Vzhledem k tomu, že zde bude ve hře už jen 54 bodů, mohou být Poschikovy vyhlídky stále příznivé. Na vavřínech ale rozhodně neusíná.

„Nejsem nervóznější než obvykle, současně se ale ani nedá říct, že bych byl klidnější. V motorsportu se může stát všechno možné, nezáleží na tom, jestli vedete o jeden bod nebo třeba o padesát. Ještě není rozhodnuto a budeme i nadále pořádně makat,“ říká.

Pokud by Poschik zvládl letošní sezonu dotáhnout do vítězného konce, znamenalo by to, že by se stal šampionem hned ve svém prvním roce ve „velkém“ motorsportu. Jedná se totiž o jeho premiérovou sezonu na okruzích po přestupu z motokár.

Pekař na nejvyšším stupni i v úzkých

Zatímco Tobiasi Poschikovi se na Slovakiaringu zvítězit nepodařilo, jeho šéf Tomáš Pekař to za volantem Renaultu Clio páté generace dokázal. Český závodník, který svůj start pojal zejména jako přípravu před zářijovým podnikem Clio Cup Series na Hockenheimringu, byl v hodnocení vozů páté generace nejlepší v sobotu. V tomto závodě projel cílem jako celkově pátý a dokonce opět držel krok s rychlejšími vozy čtvrté generace. Na třetího Mihu Primožiče se čtvrtým Michaelem Hulmem ztratil méně než sekundu.

„Bylo to dobré. Dokázal jsem si zazávodit i se čtyřkami. Ty jsou sice rychlejší, ale ve větrném pytli mi to za nimi také jede dobře. Když k dispozici větrný pytel nemám, tak mi ujíždějí. V některých pasážích ale mé auto fungovalo o něco lépe,“ shrnul své sobotní vystoupení Pekař, který po mokré kvalifikaci startoval dokonce jako druhý celkově.

Neděle už ale tak radostná pro Tomáše nebyla. V úvodu se sice opět držel v čelní skupině a s domácím závodníkem Dávidem Nemčekem sváděl souboj o vedení mezi „pětkami“, pak ale přišel moment, který všem jeho nadějím učinil přítrž.

„Bojoval jsem s Nemčekem, vjel jsem na obrubník a tam mi to při přeřazování uklouzlo. Jelikož jsem řadil, držel jsem volant jenom jednou rukou, dával jsem kontra a přehnal jsem

Za hvězdou na vesnici: Řepka vyloučen, fanoušek od klobás věštil z koule

to. Auto se roztočilo, skončilo na trávě a v podstatě bylo po závodě. Než jsem auto znovu nastartoval, tak jsem se propadl dozadu. Bylo to smolné, ale i to se zkrátka stává,“ mrzelo Pekaře.

Zodpovědnost za tyto potíže vzal po závodě na sebe: „Byla to moje chyba. Nebylo to tak, že by mě Nemček vytlačil, ale zkrátka jsme jeli vedle sebe a já vyjel dál, než jsem měl a uklouzlo mi to. Jeho chyba to nebyla, bylo to vyloženě moje zaváhání. Měl jsem si s tím poradit lépe,“ sypal si popel na hlavu.

Ani po této krizovce ale Pekař nesložil zbraně. Zapojil se zpátky do akce a zatímco celkově projel cílem jako dvanáctý, v hodnocení pětkových Clií skončil čtvrtý se ztrátou zhruba dvou sekund na Francisca Stefana.

„Prvně jsem přemýšlel, jestli nemám zajet do boxů, aby kluci auto zkontrolovali. Pak jsem si ale říkal, že funguje dobře a že pojedu dál. Byla by škoda to zabalit, když už jsem do toho závodu nastoupil. Zkoušel jsem dohnat Stefana a ke konci se mi to skoro podařilo. Nakonec jsem ho ale nepředjel. Tento start ale pro mě byl zejména tréninkem před Hockenheimringem a například jsem si vyzkoušel různé změny nastavení,“ dodává.

I navzdory nevydařenému druhému závodu se ovšem Pekař posunul do čela průběžného pořadí pětkového hodnocení. V něm vystřídal svého kolegu Henrika Seibela, který na Slovensko nemohl přijet kvůli pozitivnímu testu na koronavirus. Je navíc velice pravděpodobné, že na prvním místě už Pekař zůstane. Závěrečný podnik ESET Cupu v Brně totiž termínově koliduje se závody Clio Cup Series na Red Bull Ringu. Na Masarykově okruhu tak budou Pekař i Seibel chybět.

Pastrňák bavil fanoušky na exhibici v Letňanech: Sešla se super parta, ocenil

Jediným jezdcem, který z matematického hlediska ještě může dvojici týmu Carpek překonat, je Ivan Mandić. Srb totiž zaostává za Pekařem o 50 bodů. Pokud ale v Brně nenastoupí alespoň šest Clií páté generace, což se letos ještě nestalo, budou se opět udělovat jen poloviční body a v takovém případě by už nemohl Mandić Pekaře ani Seibela dostihnout. Není navíc jisté, zdali i sám Mandić plánuje v Brně startovat.

Dalším vystoupením stáje Carpek Service bude již zmíněný Hockenheimring, kde Clio Cup Series pojede o víkendu 2.-4. září. Kromě Pekaře a Seibela zde nastoupí také Juuso Panttila. Zatímco Pekař je druhý v klasifikaci Clio Cup Eastern Europe, Panttila vede v Clio Cupu Eastern Europe mezi challengery. Seibel je v tomto hodnocení třetí.

K termínové kolizi mezi závody ESET Cupu v Brně a kláním Clio Cup Series na Red Bull Ringu dojde o týden později. Pro Carpek Service to znamená, že bude třeba rozdělit tým na dvě části.

Bez kouče

Zmíněná termínová kolize také znamená, že se Tobias Poschik bude muset při rozhodujícím víkendu sezony obejít bez svého mentora Pekaře. Ten ho ale i přes vlastní závodnické povinnosti nehodlá nechat ve štychu.

„Rád bych u toho byl osobně a dal mu nějaké informace o okruhu, tak jako to děláme vždy. To sice tentokrát nepůjde, ale jsme domluvení, že uděláme videohovor, kde si ukážeme trať a já mu k tomu něco povím. Obvykle si vždy před závody trať projíždíme na koloběžce a já mu přitom předávám své postřehy, protože všechny okruhy jsou pro něj letos nové. Během víkendu se s ním spojím vícekrát. Například se podívám na jeho onboard záběry a řeknu mu k tomu nějaké připomínky,“ vysvětluje Pekař.

Kdyby se Poschik stal šampionem, znamenalo by to pro Carpek Service už třetí titul v ESET Cupu v rámci kategorie Clio Cup za sebou. Zatímco v roce 2020 dominoval se čtyřkovým Cliem sám Tomáš Pekař, loňský ročník patřil Filipu Sandströmovi.