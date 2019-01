Na další osud v krajském přeboru si musejí basketbalisté Mělníka počkat.

Mělník / I přes vítězství v nedělním utkání s Kolínem B zůstali basketbalisté Mělníka na posledním místě krajského přeboru I. třídy. O jejich osudu ohledně sestupu se už rozhoduje v jedné ze tří skupin druhé ligy. Pokud se Berounští ve zbývajících čtyřech kolech odpoutají ze sestupových pozic, nespadne z nejvyšší středočeské soutěže nikdo.

Druhou možností, jak zachránit A tým je první místo mělnické rezervy v KP II. třídy. Béčkem slibně rozehraná soutěž se ale ve finálové skupině zadrhla a tato varianta záchrany se zkomplikovala.

„Čekalo se, že družstva z východní skupiny jsou silná, ale nečekali jsme dvě porážky hned v úvodu finálové skupiny, i když na půdě soupeřů,“ uvedl Tomáš Kvasný, hrající trenér A týmu.

Mělník B minulý týden prohrál s BK Sadská B o 22 bodů a v Pečkách po smolné koncovce o pět. Čtyři kola před koncem jsou Mělničtí zatím třetí.

Mělník A – K. Hora A 88:92 (40:44)

Celek na páté příčce si přijel upevnit své postavení v tabulce před play-off. Tak snadné, jak čekali, to Kutnohorští neměli. Domácí i přes jednoznačnost svého posledního místa bojovali. Velice pohledné útočné utkání se rozhodovalo až v úplném závěru. Čtyřicet vteřin před koncem to bylo 88:90. „Za tohoto stavu nebyl pod košem Kutné Hory odpískán jednoznačný faul. Na obranu obou rozhodčích musím uznat, že to byla jediná větší chyba v jejich rozhodování,“ řekl k dramatické koncovce trenér Kvasný.

Mělník A - Kolín B 67:56 (35:30)

Nedělní duel se s tím sobotním nedal srovnávat. Utkání plné osobních kontaktů spíš než basketbal připomínalo ragby. Mělníku odešla střelba z větší vzdálenosti, v sobotu tak silná zbraň. Svůj útok tak domácí směřovali pod koš. V tabulce devátí hosté nedokázali výpadku domácích využít a přes zlepšenou mělnickou obranu se ani jednou nedostali v utkání do vedení.

„Důležité pro nás je, že jsme si v posledních třech utkáních dokázali, že na soutěž máme. Jeden z nejmladších celků s věkovým průměrem 21 let letos propadl v obraných činnostech, ale v útoku jsme nezklamali. Nasbíráme psychickou a fyzickou odolnost a příští rok se uvidí. Každopádně mám šikovné hráče, jen je musím ještě zocelit, letos jsme osmkrát prohráli menším rozdílem než deset bodů, z toho ve čtyřech utkáních o méně než pět,“ zdůraznil Tomáš Kvasný.