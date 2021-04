Výhra rovná se Chrudim, remíza a porážka Plzeň. Futsalisté Olympiku se až podle výsledku posledního utkání základní části – doma proti Liberci - dozví jméno soupeře pro čtvrtfinále.

Rapid Ústí n. L. - Olympik Mělník, 1. FUTSAL liga 2020/2021. Tomáš Jelínek | Foto: Deník/Karel Pech

Podle trenéra Mělníka Jakuba Němce bude mít páteční duel dvou čtvrtfinalistů a zároveň sousedů v tabulce náboj právě proto, že rozhodne o konečném pořadí. Sedmí Severočeši by se za určité shody výsledků mohli na úkor Helasu Brno posunout i na šesté místo, které by jim do cesty postavilo třetí Teplice. Zrovna tak ale mohou narazit na Plzeň či Chrudim, které připadají v úvahu pro aktuálně osmý Mělník.