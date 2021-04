Jediná porážka na Spartě, dvě remízy s Chrudimí a jedna se Slavií, zbylých osmnáct utkání za tři body. Interobal s nakonec shodným ziskem jako Východočeši ovládl s předstihem tabulku základní části. O tom, kdo by měl ve čtvrtfinále proti osmému Mělníku tvrdit muziku, není pochyb.

„Plzeň je obrovský favorit a jeden ze dvou největších kandidátů na titul,“ hlásí trenér Olympiku Jakub Němec. Zároveň ovšem věří, že tým je na vyřazovací část, která je pro něj svátkem, nejen řádně natěšený, ale také dobře připravený. „Dopředu se nevzdáváme a budeme bojovat o dobré výsledky. Zápasy budou pro náš mladý tým obrovskými zkušenostmi a zároveň odměnou za tvrdou práci v letošní specifické sezoně. Doufám, že na hřišti necháme všechno, co v nás je, předvedeme kvalitní výkony a ze série vzejdeme spokojeni s tím, co jsme ukázali.“

Že mohou v sérii hrané na tři vítězná utkání pouze překvapit, si uvědomují také hráči Olympiku. „Do série jdeme jako outsider, ale všichni víme, že když předvedeme výkony na hranici svých možností a sáhneme si na dno sil, můžeme být Plzni vyrovnaným a nepříjemným soupeřem,“ myslí si Jan Kalabis, který patří mezi největší objevy dosavadního průběhu sezony.

Interobal Plzeň vs. Olympik Mělník



Program čtvrtfinále

1. zápas - středa 21. 4. od 20:00 (další termíny 26. 4., 29. 4., eventuálně 1. a 2. 5.)



Bilance v základní části

1. místo, 18 výher, 3 remízy, 1 porážka, skóre 140:40, 57 bodů

8. místo, 7 výher, 1 remíza, 14 porážek, skóre 65:118, 22 bodů



Nejproduktivnější hráči

Tomáš Vnuk (30 gólů, 34 asistencí – v 21 zápasech)

Dominik Šup (12 gólů, 11 asistencí – v 13 zápasech)



Vzájemné zápasy v sezoně

Mělník – Plzeň 3:4, Plzeň – Mělník 9:2



Vzájemná bilance v posledních čtyřech sezonách

6 x vítězství Plzně, 1 vítězství Olympiku (4:2 - 14. 9. 2018), v loňské sezoně došlo kvůli předčasnému ukončení pouze na jeden vzájemný zápas

Návodem, jak soka potrápit, je pro Mělnické první vzájemný zápas v sezoně. Emotivní a nesmlouvavá bitva skončila na začátku února v hale mělnického gymnázia nejtěsnější výhrou hostí, kteří se tehdy vraceli do prvoligového dění po karanténě.

„Ukázali jsme, že s nimi dokážeme hrát vyrovnanou partii. Na to budeme chtít navázat. Když se nám to povede, věřím, že s námi Plzeň bude mít co dělat,“ myslí si brankář Martin Šanda.

Ve stejném duchu uvažuje také kapitán Dominik Šup. „V sezoně jsme si několikrát dokázali, že můžeme hrát i s velkými favority vyrovnaně, nebo jej dokonce i porazit,“ odkázal bodový lídr mužstva na domácí skalpy Teplic či Sparty.

„Ke každému čtvrtfinalovému utkání musíme přistoupit od první minuty s maximálním nasazením, koncentrací a bojovností. Potřeba bude i porce štěstí. Důležité bude, aby se nám nelepila na paty zranění,“ přidal návod, jak sérii dovést k případnému úspěchu.

Pozor si musí Šup a spol. dát na výrazné individuality v plzeňském kádru. Hned tři hráči v čele s nejlepším střelcem Tomášem Vnukem patří mezi šestici nejproduktivnějších v celé soutěži.

„Mají skvělé reprezentanty včetně brankářů a sehrané a zkušené čtyřky,“ varuje druhý z brankářů Olympiku Jan Žežulka. Také host ze Slavie ale míní, že mělnický výkon na hranici možností by sérii mohl natáhnout na více než tři utkání. „Všichni v týmu jsou natěšení a připravení na válku. Věřím, že mělnickým fanouškům uděláme naší hrou radost.“