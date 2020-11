Zatímco přívrženci fotbalu a hokeje už odpočítávají pouze dny do rozjezdu zápasů na nejvyšší úrovni, v poloprofesionálním futsalu prvotní nadšení poměrně brzy ochladlo. Od středečního podvečera je jasné, že vedení ligy o výjimku u hlavního hygienika žádat ani nebude.

Většina hráčů nejsou profesionálové, kteří mají futsal jako zaměstnání. Pro řadu klubů včetně toho mělnického není finančně možné realizovat testy na covid-19 před každým zápasem, což je spolu s absencí diváků jedna z nepřekročitelných podmínek.

„Myslím, že tak obrovský finanční záhul, jakým by testování před každým zápasem bylo, si může v našem spíše poloamatérském sportu dovolit málokdo, možná vůbec nikdo,“ popsal manažer Olympiku Pavel Šuba hlavní překážku. „Jestli se soutěž vůbec rozjede, tak nejdříve po novém roce, pokud bude situace dobrá,“ odhadoval ještě předtím rokováním svazového vedení.

Podobně mluvil také šéf nedalekých českolipských Démonů. „Kluby se dohodly, že restart by mohl proběhnout po novém roce. V naší soutěži je profesionálních hráčů velmi málo, a pokud by měli pravidelně absolvovat testy, pro mnoho klubů by to bylo finančně velmi náročné, v některých případech asi i nemožné,“ řekl Karel Kruliš.

Souhlasil i místopředseda prvoligového nováčka, Rapidu Ústí nad Labem, Matěj Čapek. „Pro nás v rámci financí nevidím reálné začít ihned za současných opatření. I pokud se bavíme o levnější variantě PCR testů, je to nějakých 1 500 korun za test, což jsou v počtu hráčů, realizačního týmu a dalších před každým domácím zápasem pro nás neutáhnutelné sumy. Jediná varianta je, že by se na tom nějak podílel svaz, s čímž ale moc nepočítám.“

PROFÍCI CHTĚJÍ HRÁT

Jednu z mála výjimek tvoří například futsalisté Svarogu Teplice. Tým Michala Žáka patří do elitní čtyřky a v týmu má řadu cizinců, kteří jsou profesionálové pod smlouvou.

„Jsme profíci a futsal je naše práce,“ objasňoval, proč chtěl jeho klub hrát za každé situace. Přesto i ve Svarogu chápou, že některé kluby jsou na tom podstatně hůř. Lednový či pozdější začátek by podle Žáka mohlo „odskákat“ play-off.

Pro kluby jako Teplice znamená současný stav i další problémy, na rozřešení rébusu totiž nechtějí čekat někteří hráči, jelikož jiné evropské soutěže pokračují. „Bohužel už nás opustil Pica-Pao, který odešel do Itálie. Chápu, že chce hrát, nemá smysl ho tu držet. Současný stav je prostě katastrofa,“ shoduje se Žák se svými kolegy.

„Hráči můžou trénovat jen doma, v parku běhat. Trenér jim posílá plány, to je fajn, ale oni potřebují hlavně trénovat s míčem a hrát. Věřím, že se situace začne brzy zlepšovat a my budeme moct konečně hrát,“ uzavřel teplický šéf.

Ztráty už pociťuje i pražská Sparta. Reprezentant Antonín Hrdina, který v loňské sezoně nastupoval za Mělník, hlásí návrat do Minervy Futsal Bern, s níž získal o rok dříve dokonce švýcarský titul. „Tady se nehraje a nikdo neví, co bude. Myslím si, že se začne hrát až někdy v březnu nebo dubnu. Bude trvat dlouho, než se soutěže znovu rozjedou. Měl jsem možnost tam odejít, nastupovat tam a zahrát si Ligu mistrů,“ objasnil, proč zvolil takové řešení.