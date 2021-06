Na některého z letošních semifinalistů Mělničtí poprvé narazí až v sedmém kole. Na „rozjezd“ dostali soupeře ze spodní poloviny tabulky uplynulé základní části.

„Bude velmi důležité do ligy dobře vstoupit, protože prvních šest kol nás budou čekat soupeři, se kterými bychom měli reálně bodovat. Až v sedmém kole nás prověří jeden z top týmů. Proto je pro nás velmi důležité být dobře připraveni, abychom hned od začátku soutěže sbírali body a dostali se do herní i výsledkové pohody,“ okomentoval trenér Olympiku Jakub Němec program svého týmu.

V prvním kole se pokusí pod Ještědem vylepšit loni zápornou bilanci dvou porážek s Libercem. Do haly na gymnáziu zavítá ve druhém dějství loňský nováček Žabinští vlci Brno. Následovat budou dva výjezdy v řadě - do Českých Budějovic a do Brna na Helas. Druhým domácím soupeřem bude Ústí nad Labem.

Po utkání v České Lípě už přijdou na řadu souboje s potenciálními spolufavority na prvenství. K repríze z mělnického pohledu velmi povedeného vzájemného utkání (3:2) z letošního března přijedou Teplice.

Hned v dalším díle se Mělničtí mohou v Plzni pomstít úřadujícím mistrům za vyřazení ve čtvrtfinále. Proti těžkým vahám pak budou pokračovat až do konce první části. Mezi domácí vystoupení proti Slavii a Chrudimi se vklíní venkovní duel na Spartě.

Začátek soutěže je kvůli české účasti na mistrovství světa naplánován nezvykle už na konec srpna. „Příprava bude kratší, ale o to intenzivnější,“ slibuje si Němec.