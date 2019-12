„Je pravda, že nás házenkáři inspirovali,“ přiznává ředitel volejbalového turnaje Martin Lébl. Tenhle chlapík býval vůdčí osobností české reprezentace v první dekádě jedenadvacátého století, více než deset let hrával slavnou italskou Serii A1. A objevil se i na olympijských hrách 2000 v Sydney, kde spolu s Michalem Palinkem obsadili na písku sedmnáctou příčku.

Po skončení kariéry přemýšlel, jak českému volejbalu vrátit to, co mu dal. A brzy pochopil, že je třeba začít od mládeže. „Když jsem začínal, všechno bylo jinak. Vždyť tu panoval hluboký komunismus,“ vzpomíná Lébl. „Mezinárodní konfrontace tehdy zkrátka chyběly,“ zdůrazní. „Svět se nám otevřel až díky sametové revoluci. Třeba já jsem vyjel do světa až s juniorskou reprezentací,“ říká dnes 39letý muž.

Svět nekončí za dveřmi tělocvičny

Doba se zkrátka posunula. Do Prahy mezi 27. a 29. prosincem zavítají hráči osmi států, včetně velmocí Polska a Itálie. „V tom spatřuji největší bonus turnaje. Dvanáctileté děti se setkají s jiným volejbalem,“ líčí ředitel. „Otevřou se jim obzory a uvidí dál než za zdi své tělocvičny, města, státu.“

To bude prospěšné nejen pro dospívající, ale také pro jejich kouče. „Proto organizujeme večírek trenérů. Chceme, aby se potkali, navázali kontakty. Snad se budou stýkat i později mimo tento turnaj,“ přeje si Lébl.

Ono se jednoduše řekne udělá se turnaj. Jak ovšem hostit v nejatraktivnější době roku v hlavním městě členy 91 týmů? „V první řadě jsme se sami připravili o Vánoce,“ usmívá se ředitel. Ničeho však nelituje. Na práci svého týmu je náležitě hrdý. „Před rokem, během prvního ročníku, jsme měli šedesát družstev.

A teď! Poptávka po mezinárodním mládežnickém turnaji je veliká. Jsme za to moc rádi.“ Nějaké těžkosti by se ovšem našly. „Nejsložitější bylo zajistit ubytování pro pět stovek lidí,“ přiznává.

I tento kardinální problém se podařilo vyřešit. A tak se na čtyřech místech metropole bude bojovat. Sejdou se volejbalisté čtyř věkových kategorií od dvanácti do devatenácti let. „Kluby k nám nejčastěji jezdí se třemi družstvy. Každé z nich si zahraje minimálně pět zápasů. A téměř všechna jednou narazí na cizince,“ líčí Lébl.

Všechna ta paráda vyvrcholí příští neděli ve Sportovní hale Lužiny v Bellušově ulici. Ano, přesně tam, kde jsou příznivci volejbalu zvyklí chodit na utkání extraligových Lvů. A ředitel turnaje pochopitelně nebude chybět. „Všechny zápasy máme za odměnu. Když vidíme nadšení dětí, cítíme, že naše práce má smysl,“ neskrývá Lébl.

Jména vítězů ho pochopitelně zajímají a ve skrytu duše bude fandit Čechům. To ale není nejpodstatnější. „Jde nám hlavně o to, aby se dětem akce líbila. Dostaly impulz a u volejbalu už navždy zůstaly,“ dodává.