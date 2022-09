„Do poslední minuty jsme prohrávali o gól, pak nám ale nevyšla power-play. Škoda. Teď si body chceme vzít v Mělníku,“ hlásí právě Filinger, který hodnotí rozjezd do náročnější soutěže pozitivně.„Čekali jsme to trošku lepší, ale spokojení jsme, protože vše šlape, kluci chodí na tréninky, těší se na zápasy. Teď chceme bodovat v Mělníku, pak to bude opravdu príma,“ tvrdí.

Kapitán Olympiku Jiří Vokoun nečeká vůbec lehké utkání. „V úterý k nám dorazí sice nováček, ale zato s velmi kvalitním a i zkušeným kádrem. Perštejn se statusem nováčka vstoupil do soutěže velmi dobře. Nicméně věřím, že k utkání přistoupíme všichni do jednoho zodpovědně, využijeme domácího prostředí a tři body zůstanou na Mělníku!” uvedl reprezentant čerstvě nominovaný na říjnový kvalifikační dvojzápas s Arménií.

Brankář Perštejna Radek Novák by s týmem rád odčinil minulý nezdar. „Poslední zápas doma proti Helasu se nám moc nepovedl a my to budeme chtít napravit a s Olympikem uhrát body. Nečeká nás nic lehkého, proti Mělníku to jsou vždy fyzicky náročné zápasy. Oni před sezonou posílili o dva zahraniční hráče, takže jsem zvědavý. Ale my budeme připraveni a věřím, že uhrajeme dobrý výsledek!"

Úterní utkání začíná v mělnické hale na gymnáziu ve 20 hodin.