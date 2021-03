„Je to jedna-jedna na zápasy a doma jsme Beskydy porazili dvakrát ze dvou zápasů, takže musíme prostě vyhrát potřetí, nedá se nic dělat,“ smiřoval se s prodloužením série kapitán Aera Martin Hladík.

První set Beskydy vyhrály 26:24, druhou sadu ale ovládli hosté. Chléb se lámal ve třetím setu, který Frýdek-Místek vyhrál poměrem 25:22. Ve čtvrtém dějství už domácí dominovali, zvítězili 25:10 a mohli začít slavit.

„Rozhodlo to, že jsme neuhráli první nebo třetí set. V posledním nám už nešlo nic, domácí hráli výborně, byli nad námi a všechno se jim dařilo. My jsme měli uhrát jednu z těch koncovek předtím,“ věděl Hladík.

„Byl to stejný boj jako minulý zápas na Odolce. Tentokrát jsme vyhráli my. V pondělí se rozhodne, ale my jedeme na Odolku vyhrát,“ prohlásil po utkání spokojený kapitán domácího týmu Tomáš Široký.

„Bylo to od začátku hodně neurovnané utkání z obou stran, možná i nervózní. Ani nevím, jestli vyhrál lepší, ale rozhodně ten čtvrtý set jsme lepší byli. Odolku jsme zlomili ve třetím setu jako nás oni ve čtvrtém u nich, takže jsme jim to vrátili,“ uvedl kouč Beskyd Jakub Salon.

„Teď jedeme vyhrát a ta matematická šance toho, že vyhrajeme konečně venku, už se nám hodně zvedá, takže věřím, že to prolomíme,“ dodal.

Black Volley Beskydy – Aero O. Voda 3:1

Sety: 24, -22, 22, 10. Útoky: 52:49. Esa: 4:2. Bloky: 15:7. Chyby: 27:23. Rozhodčí: Kovář, Pecháček. Hráno bez diváků. Stav série: 1:1.

O. Voda: Taylor 1, M. Démar 1, L. Demar 9, Holubec 12, Hladík 18, Vanags 16, libera Kop, Hadrava. Střídali: Jachnicki, Horák 1, Shaker, Holčík, Svoboda, Vachoušek.