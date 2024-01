Po úspěšném pohárovém vystoupení bolestivý nezdar v extralize. Volejbalisté Aera Odolena Voda v důležitém utkání prohráli v domácí hale s Příbramí 1:3. Středočeský rival je tak vystřídal na šesté příčce tabulky, stěžejní pro přímý postup do čtvrtfinále.

ČEZ extraliga mužů, 18. kolo: Aero Odolena Voda - Trox Příbram (1:3), 20. ledna 2024 | Foto: Miroslav Zigo

„Za mě rozhodl první set, kdy jsme nesložili pár bodovek, a to nám vzalo strašně síly do dalších setů. Celkově jsme vypadali unaveně ze čtvrtečního zápasu,“ zmínil kapitán Aera Matyáš Démar v narážce na čtvrteční vítězné čtvrtfinále Českého poháru.

Trenér Marcin Kryś označil výkon za jeden z nejslabších v této sezoně. „Úplně jsme ho nezvládli. Rozhodl servis příjem, dostali jsme moc es a svým servisem jsme si nepomohli,“ poukázal na podle něj rozhodující faktory zápasu.

Jeho protějšek Lubomír Vašina si tří bodů považoval. „Vodolka byla posílená vítězstvím s Libercem v Českém poháru, ale my jsme odhodlaní zabojovat o to šesté místo, protože víme, co nás teď čeká za zápasy, takže ty bodíky nám přišly obrovsky vhod. Myslím si, že to bylo po výborném výkonu, protože kluci jeli naplno, odvážně, měli v sobě kus entuziazmu a byl to zápas všech hráčů.“

Aero Odolena Voda - Trox Příbram 1:3 (-23, -23, 19, -16)

O. Voda: Chevalier, Blumbergs, Kern, Šulc, Carabali, Démar, libera Hadrava a Ježek. Střídali: Hladík, Bolčák, Svoboda, Srb, Jachnicki.

Příbram: Benitez, D. Rosenbaum, Franco, Šábrt, Toman, Lyzanets, libero Verasio. Střídali: F. Ureš, A. Rosenbaum, Tevkun, Toth.