Proč se nejede Houštečák? Organizátoři neutáhnou zvyšující se náklady

Vždycky to byla na konci června parádní akce. Do Houšťky u Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi se každoročně k Letnímu kinu sjížděly stovky milovníků cyklistiky. Houštecký cyklomaraton vznikl roku 2003, loni se tedy uskutečnil jubilejní 20. ročník. Jenže do třetí desítky oblíbený amatérský závod nevkročí. Důvodů, proč se pořadatelé letos rozhodli závod nepořádat, je víc.

Oblíbený Houštěcký cyklomaraton se letos bohužel neuskuteční | Foto: cyklomaraton.cz

Od prvních ročníků Houšteckého cyklomaratonu se mnohé změnilo. Z menší sportovní akce regionálního významu se stal závod, který patřil do desítky největších cyklistických podniků v Česku. Závodu, který je vhodný pro horská a krosová kola, se v posledních letech zúčastňovala zhruba tisícovka cyklistů všech věkových i výkonnostních kategorií. Každý si mohl vybrat ze tří tras: 82, 60 a 26 kilometrů. Nejkratší distance byla určena především pro rodiny s dětmi a hendikepované cyklisty. Na startu „Houštečáku“ se objevovali výborní sportovci jako například slavný veslař Ondřej Synek, či známá jména z bikové scény Pavel Boudný a Jan Škarnitzl. Do Staré Boleslavi přijížděli i cyklisté ze zahraničí. Situace byla již neudržitelná Trasy vedly krásnou polabskou přírodou přes Káraný, Starou Lysou, Kochánkami, Mečeříži, Kostelním Hlavnem, Hlavencem a Starou Boleslaví. Na tratích bylo několik občerstvovacích stanic, kde se cyklisté mohli osvěžit a doplnit energii. Po dojezdu čekal na každého závodníka oběd a vítězové si odváželi hodnotné ceny. Každý měl možnost vyhrát něco zajímavého v tombole. To všechno je prozatím minulostí. I když se Jizerská 50 nejela, závodníci vyrazili pěšky a lyže vzali na ramena „Od koronavirové krize prudce ubylo menších partnerů, kteří nám dlouhodobě pomáhali. Stále sice máme podporu generálního sponzora Hoffmann a Žižák, to však bohužel nestačí. Náklady se každým rokem zvyšovaly a letos byla situace již neudržitelná. Pro další pokračování závodu bude nezbytné nalézt další sponzory,“ řekla Deníku organizátorka závodu Kateřina Chlubna Škarnitzlová s tím, že pořadatelé nechtěli jít cestou zvyšování startovného. Problémy s vlastníky pozemků „Dalším důvodem, který nám bere energii, je nesmírná byrokracie, která je spojená s pořádáním závodu,“ pokračovala. „Pro povolení je nutné sehnat zhruba patnáct speciálních povolení. K tomu je potřeba se domluvit s vlastníky pozemků, ale ne vždy se setkáme s pochopením. Někdo například nesouhlasí s průjezdem přes své území a kvůli tomu by se musela změnit trasa,“ vyprávěla. Další tenisový talent se dere vzhůru. Samsonová má první ženský titul „Další vlastník - Vojenské lesy - zase chce za průjezd přes své pozemky zaplatit. Kromě toho se u některých lidí setkáváme s vyloženě nepřátelskými projevy. Naprosto běžně se stává, že někdo nepochopitelně strhává značení cyklomaratonu,“ zmínila ředitelka. Pořadatelé se však nevzdávají. Pokud se v příštím roce situace zlepší, chtějí tradici „Houštečáku“ obnovit. Připomeňte si prostřednictvím videa jednoho z účastníků atmosféru loňského ročníku Houšteckého cyklomaratonu: Zdroj: Youtube

