Mělničtí pokračují po restartu soutěže ve stejném módu jako v úvodních pěti kolech. Zatímco ve venkovních zápasech se jim nedaří, v domácím prostředí je to docela jiná písnička. Dva dny starou porážku 2:8 od Helasu tak napravili podobně vysokou výhrou proti druhému z brněnských týmů.

„Konečně jsme předvedli velmi dobrý výkon po celých čtyřicet minut,“ pochvaloval si trenér vítězů Jakub Němec. „Je vidět, že jsme se poučili z předchozích utkání, a hlavně je na hráčích znát, že jsme prakticky každý den na hřišti. Neustále se zlepšujeme a zlepšovat budeme,“ dodal.

Znovu i bez kanonýra Gabča, který zamířil oživit svou kariéru do pražské Sparty, se mělnickému týmu povedl skvělý vstup do zápasu. Po šesti minutách držel už tříbrankové vedení. Nováček soutěže reagoval oddechovým časem a dvěma rychlými góly se dokázal do zápasu vrátit. Další komplikace ale hostitelé nepřipustili.

„Od začátku jsme měli utkání pod kontrolou. Výborně jsme vstoupili, brzy vedli tři-nula. Poté sice Brno velmi brzy snížilo na tři-dva takovými nešťastnými brankami, ale jinak jsme velmi dobře bránili a soupeře nepouštěli do žádných větších příležitostí,“ poznamenal Němec.

Sváta skvostnou individuální akcí vrátil bezpečnější náskok ještě před přestávkou. Ve druhé polovině druhého poločasu se spoluhráči orazítkoval třetí tříbodový zisk v sezoně dalšími třemi góly.

„Dopředu jsme velmi dobře kombinovali a vytvářeli si hodně šancí, které jsme konečně i proměňovali. Jsem rád, že jsme do hry dali věci, které děláme na tréninku,“ narážel Němec mimo jiné i na standardní situace, kterými si jeho tým pomohl třeba ke gólu na 2:0 v podání Moravce.

V nabitém programu hráči Olympiku pokračují také v příštím týdnu. V úterý budou svou tvrz hájit proti vedoucímu celku tabulky Interobalu Plzeň, v pátek uzavřou náročný leden prestižním duelem na půdě Sparty. Pražané přitom aktuálně mají pouze o bod víc.

„Nesmíme usnout na vavřínech. Je to jen první krok, od kterého se musíme posouvat dál a ještě vypilovat spoustu věcí. Nyní nás čekají dva velmi silné týmy Plzně se Spartou, které ukáží, jak na tom opravdu jsme,“ uzavřel trenér Olympiku.

Olympik Mělník – Žabinští Vlci Brno 7:2 (4:2)

Branky: 1. a 31. Hrdý, 6. a 34. Moravec, 17. a 37. Sváta, 6. Nedostup – 6. Cenek, 10. Hromek. Mělník: Šanda (Hnízdil) - Šustr, Šanda, Hrdý, Moravec - Šup, Sváta, Nedostup, Mikyska (Nečas, Kalabis).