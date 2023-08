Kralupští florbalisté třikrát vyhráli a jednou remizovali, získali první místo ve skupině a postupují do další fáze Poháru ČF.

Foto: Rostislav Smolej

Tropické víkendové teploty a zúžené silnice, to byly kulisy, které v sobotu ráno doprovázely kralupské florbalisty do Kolína, kde vstoupili do letošní florbalové sezony. Rozpis prvního hracího dne sliboval zajímavá klání - měření sil s divizním soupeřem z Děčína i nevyzpytatelné severočeské Koberovy.

Utkání s Děčínem bylo po celou dobu velmi vyrovnané. Hra se přelévala od brány k bráně, a přestože Vlci šli do brzkého vedení, kdy se po Berkově nahrávce prosadil navrátivší se Adam Carvan, první z letních posil, děčínští nepolevili a soustavně obléhali Hammamiho bránu.

Druhá letní akvizice předvedla vynikající výkon, neboť všechny soupeřovy pokusy se po dvě třetiny tříštily o jeho výstroj, tělo nebo masku. Čisté konto kralupskému brankáři zkazil zkraje třetí třetiny děčínský Závěrka, jehož gól byl současně posledním, který diváci v kolínské hale viděli. Souboj divizních celků skončil neflorbalovým výsledkem 1:1, a jak se později ukázalo, pro Kralupy se jednalo o jedinou bodovu ztrátu v Poháru, zatímco pro Děčín to byl jeden ze dvou získaných bodů během hracího víkendu.

Zápas s Koberovy nabídl pestřejší podívanou, neboť již během první třetiny padly tři góly. O všechny se postarali Kralupští! Nejdříve skórovala nová posila v obranných řadách, Jakub Uhřík, na kterého následně navázala útočná esa Řehák a Husťák.

V prostřední hrací části soupeř snížil, ovšem Jakub Manek vzpomněl na zlaté časy v kralupském dresu a ukázal, kdo bude dominantním hráčem v předbrankových prostorech soupeřů. Další letní posila tak úřadovala tam, kde byli kralupští fanoušci zvyklí. Přestože soupeř vstřelil ve třetí třetině tři branky, Kralupy nedotáhl. Podruhé se prosadil Uhřík a střelecký účet si otevřel také Kristián Malík. Sečteno podtrženo, výhra 6:4 přinesla další tři body do kralupského tábora.

Neděle přinesla pikantní regionální derby s Florbalem Neratovice, do té doby stoprocentním. Oba týmy chvíli tahaly za delší konec provazu a skóre se přelévalo ze strany na stranu. Vyrovnané klání rozetnul ve třetí hrací části svou druhou brankou v zápase Adam Carvan, což nakonec rozhodl o vítězství Kralup.

Svou kolínskou pouť Kralupy zakončily proti domácím Pitbulům. V souboji byli lepším týmem, a přestože po první třetině svítilo na světelné tabuli hubené skóre 1:0, měli Vlci navrh. Svoji převahu demonstrovali vstřelením dvanácti branek v následujících hracích částech, zatímco domácí skórovali pouze dvakrát. Výhra 13:2 tak zajistila Vlkům první místo ve skupině a postup do vyřazovacích bojů Poháru.

Čtyři zápasy, tři výhry, jedna remíza a celkem deset získaných bodů. Solidní účet, se kterým Wolves postupují dál, kde změří své síly s taktéž divizní Florbalovou akademií Mladá Boleslav. Tento zápas se odehraje v neděli 27. srpna na půdě soupeře. Sledovat lze prostřednictvím textového přenosu, spolu s dalším děním na stránkách klubu na sociálních sítích.

Autor: Filip Janouch