1. místa: kumite st. žačky Viki Mašková, kata tým st. žačky V. Mašková, P. Lachoutová, M. Dobsová.

2. místa: kumite st. žáci Tomáš Novotný, kata tým junioři M. Dvořák, T. Kozlík, M. Fabián, kata tým juniorky A. Zítková, M. Kalinová, M. Čadová.

3. místa: kumite junioři Jiří Boháč, kata juniorky Aneta Zítková, kumite st. žáci Vojtěch Rendl, kata st. žáci Tomáš Novotný.

4. místa: kumite junioři Pavel Zach, kata st. žačky Vikča Mašková.

1. kolo národní ligy seniorů a dorostenců

1. místo: seniorský tým.

2. místo: dorostenci.

Evropský pohár WUKF

V rámci přípravy na ME JKA se Shotokan Neratovice zúčastnil evropského poháru CAOKK - WUKF Czech Open K. Vary, kde v konkurenci čtyř stovek závodníků z devíti zemí vybojoval v devíti lidech celkem 17 medailí – tři zlaté, osm stříbrných a šest bronzových.

ME JKA junior-senior 2019 Norsko

Pavel Zach a Martin Hána (člen SK Bechyně, ale trénující v našem sportovním středisku mládeže, stejně jako jeho bratr Tomáš), výrazným podílem přispěli k zisku druhého místa kumite týmu juniorů. V postupu do finále porazili spolu s Martonem Loczi z SKBU nejdřív německý tým a potom i belgický. Dařilo se i v kata - Tomáš Hána 3. místo v juniorech. Tým žen složený ze tří klubů a trénující v našem dojo Jarča Masopustová, Káča Košíková a Lucka Köppelová vybojoval třetí místo.

V kata individual se všechny tři se probojovaly pavoukem až do semifinále. V celkovém pořadí kata ženy individuál se umístili: Lucka Köppelová pátá kata ženy. V individuálních disciplínách kumite se nám také velmi dařilo. Pavel Zach i Martin Hána zajeli eliminační zápasy na výbornou. Pavel Zach prohrál až ve třetím zápase na velice sporné Ura Mawashi, jinak měl s budoucím celkovým ruským vítězem kumite juniorů naprosto vyrovnaný zápas. Martin Hána také prohrál ve třetím zápase až těsně před finálovou čtyřkou. V celkovém pořadí juniorů kumite individual oba páté až osmé místo.

1. národní pohár ČSKE/WKF sportovní olympijské karate - dorost, junioři, U21, senioři

Zabodovali jsme, přestože naši nejúspěšnější juniorští závodníci reprezentovali ČR na ME v Norsku.

1. místo: kumite dorostenky – 55 kg Máňa Čadová.

3. místa: kumite dorostenci - 63 kg Leoš Vedral, kumite U21 +84 kg Jiří Boháč.

5. místa: kumite dorostenci + 70 kg Lukáš Sirotek, kumite senioři +75 kg Mirek Merfait, kata tým dorostenky A. Zítková, M. Kalinová, M. Čadová.

7. místa: kumite juniorky -53 kg Míša Kalinová, kata U21 Jirka Boháč, kata junioři Tomáš Kozlík.

Velká cena Klášterce n. Ohří

1. místa: kumite 16 -17 let Jiří Krejcar, kumite 12 - 13 let Vikina Mašková, kumite tým Viki. Čermáková, M. Dobsová, V. Mašková, M. Čadová, A. Zítková, kata 12 - 13 let Viki Mašková, kata tým 12 - 13 let V. Maškovic, M. Dobsová, P. Lachoutová, kata tým 16 - 17 let T. Tesařová, M. Kalinová, N. Melicharová (tým složený z dívek Shotokanu a SKP Vary se vítězstvím kvalifikoval na ME mládeže 2019), kata tým 16 -17 let T. Kozel, M. Fabián, M. Dvořák.

2. místa: kumite 14 - 15 let Máňa Čadová, kata 14 - 15 let Máňa Čadová, kata 16 - 17 let Anet Zítková, kumite 12 - 13 let Vojtěch Rendl, kumite 11 - 12 let Mája Dobsová.

3. místa: kumite 7 - 9 let Viki Čermáková a Filip Kolář kumite 9 -11 let, kata tým 7 - 9 let J. Rendl, J. Rendl, D. Nozar, kumite tým F. Kolář, T. Bárta, J. Rendl, Petr Bartoň, Tomáš Novotný, Leoš Vedral, Lukáš Sirotek, Majkí Dvořák.

4. místo: kata Mája Dobsová.

5. místa: kata M. Fabián. M. Kalinová, kata i kumite 16 – 17 let, kumite P. Bartoň, kata T. Novotný, kata T. Kozel. kumite D. Nozar, kata M. Dvořák.

6. místo: kumite Sirotek.

Velkou radost nám udělaly malé děti, které se na své první velké soutěži v konkurenci podstatně vyšších pásků vůbec neztratily a vybojovaly své první velké medaile.

Fujimura Ippon Shobu Cup Swiss 2019

Týden před ME JKA mládeže se členové SK Shotokan a SCM Neratovice podruhé zúčastnili mezinárodního turnaje Ippon Shobu podle pravidel ESKA/WESKA, kde v konkurenci čtyřiceti šesti klubů ze čtyř států a celkového počtu 445 závodníků reprezentovali JKA ČR.

1. místa: kata junioři - Tomáš Hána, kumite U16 - Leoš Vedral.

2. místa: kumite U18 - Máňa Čadová, kata U18 - Máňa Čadová.

3. místo: kumite senioři - Pavel Zach.

4. místo: kata senioři - Pavel Zach.

5. místa: kumite senioři – Jiří Boháč, kumite senioři - Martin Hána, kumite U16 – Jiří Krejcar, kumite U16 - Lukáš Sirotek.

9. místo: kumite senioři international Mirek Merfait.

Radost z výsledků a dobré reprezentaci svazu, klubu a města pokazilo zranění Pavla Zacha. V zápase s italským juniorským mistrem světa vedl o wazari, ke konci zbývalo cca třicet vteřin a zápas měl pod kontrolou. Při střetu se soupeřem si zlomil palec na levé noze, zápas musel skrečovat a do finále nepostoupil. Po příjezdu do Česka a ošetření byl hospitalizován a musel se podrobit operaci. Do palce dostal šrouby a bude minimálně rok chybět výběru reprezentace ČR. Nestihne MS WESKA v Portugalsku, ani ME ESKA ve Španělsku, které se konají v září, respektive v listopadu.

ME J.K.A MLÁDEŽE DO 18 LET

Koncem května se v Kadani konalo mistrovství Evropy Japan Karate Association, kterého se zúčastnilo bezmála pět set padesát závodníků z devatenácti zemí. Soutěž je podle pravidel nejstarší a druhé největší organizace karate na světě. V kata i kumite se soutěží bez rozdílu vah. Závodníci jsou rozděleni jen podle věku, nikoli jako v jiných organizacích ještě podle barvy pásu a výšky.

1. místa: kumite dívky 15 let Máňa Čadová, kumite dívky 12 let Viki Mašková, kata tým dívky 16 -17 let Míša Kalinová, kumite tým chlapci 12 - 13 let Tomáš Novotný, kumite tým dívky 12 - 13 let Viki Maškova, kumite tým dívky 10 - 11 let Mája Dobsová.

2. místa: kata dívky 16 let Aneta Zítková, kata dívky 12 let Viki Mašková.

3. místo: kata chlapci 13 let Tomáš Novotný, kata tým chlapci 14 - 15 let Mates Fabián.

5. místo: kumite chlapci 14 let Leoš Vedral (ve čtvrtém zápase zhruba deset vteřin před koncem, když vedl o wazari, mu postup do finálové čtyřky sebral necitlivým rozhodnutím český rozhodčí. Pro mne nepochopitelné, ostatní rozhodčí nesignalizovali porušení pravidel), kata dívky 11 let Johanka Vykysalá.

5. - 8. místo: kumite 14 let Lukáš Sirotek.

6. místo: kata dívky 16 let Míša Kalinová, kata chlapci 14 let Ondra Pazdera.

7. místo: kata chlapci 15 let Tomáš Kozlik.

V neskutečně vyhecované atmosféře týmových zápasů se povedlo reprezentaci JKA ČR vybojovat dalších sedm titulů mistrů Evropy. Členové Shotokanu Neratovice byli výraznými oporami týmů české reprezentace. Tři rozhodující zápasy o titul mistrů Evropy totiž vybojovali právě naši členové. Výborné výsledky, super nasazení.

Národní poháry ČSKE -WKF sportovního olympijského karate

I na druhém národním poháru sportovního karate WKF v Hradci Králové se nám povedlo zabodovat. Vybojovali jsme celkem devět medailí - jednou zlatou (Leoš Vedral kumite dorostenci – 65 kg), čtyři stříbrné a čtyři bronzové. Do celkového pořadí a nominace na MČR ČSKE jsme si připsali i další body za dvě pátá místa a osm sedmých (systém repasáže). Škoda, že za techniky, za které v jiných svazech bodují, se tady berou jako kontakty. Po druhém národním poháru dorostu se držíme na třináctém místě z jednaosmdesáti bodujících klubů celkového pořadí svazu sportovního karate pro sezonu 2019.

Tora Cup Nehvizdy

Členové výběru talentované mládeže klubu (začínající závodníci) se zúčastnili krajské soutěže a uspěli na výbornou. Z Nehvizd jsme si poslední květnovou neděli odvezli celkem osm zlatých, devět stříbrných a pět bronzových. Vypadá to, že máme zaděláno na další závodnickou generaci.