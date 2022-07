"Při vytrvalostním závodě zemřel traťový komisař. Mnoho důvodů k oslavám tím pádem není. Byl to smutný víkend. Za celý náš tým chci popřát upřímnou soustrast a sílu rodině traťového komisaře a jeho blízkým. Je to strašné," byl Tomáš Pekař zasažen událostmi sobotního podvečera.

V Chorvatsku Carpek Service nastoupil se třemi vozy. Zatímco o startu lídra průběžného pořadí Tobiase Poschika a vedoucího muže klasifikace "pětkových" Clií Henrika Seibela nebylo pochyb, Pekař dlouho váhal, zda usednout do čtyřkového Clia nebo se věnovat výhradně povinnostem šéfa týmu. Nakonec se ale rozhodl, že si stejně jako před měsícem v Poznani opět zavzpomíná na staré časy a znovu se sveze s autem, ve kterém v minulosti dosáhl na tři tituly středoevropského šampiona.

Začátek víkendu ale pro Pekaře jednoduchý nebyl. V páteční kvalifikaci si sice pro start prvního závodu vyjel třetí příčku, také ale dostal smyk a přišel náraz do pneumatik lemujících zatáčku. Mechanici proto měli plné ruce práce, aby stihli vůz připravit pro sobotní závod. To se jim ale nakonec podařilo.

Dvojitý triumf pro oranžovou

A hned v úvodních metrech první jízdy Pekař ukázal, že jejich úsilí rozhodně nebylo zbytečné. Po vydařeném startu se totiž ujal vedení. Do vítězného konce ale nakonec své tažení nedotáhl. Brzy ho totiž z prvního místa sesadil kolega Poschik. Rakušan se probíjel zpět poté, co se mu nepovedl start a spadl z první pozice až na třetí.

"Zkusil jsem ujet a vzdálit se. To se mi ze začátku dařilo, pak mě ale Tobi začal dojíždět a ve třetím kole mě na cílové rovince předjel. Nijak zvlášť jsem se nebránil, jedeme týmově," přiznává Pekař.

Ve zbývajících kolech už Poschik tuto příležitost nezahodil. Dojel si tak už pro třetí triumf v sezoně.

"Na startu jsem pustil spojku trochu rychle a kvůli tomu mi hodně klesly otáčky. Měl jsem ale štěstí, že jsem v prvním kole zůstal v kontaktu s Tomášem a s Lantosem a že jsem je dohnal ještě před dlouhou rovinkou, na které jsem mohl využít větrného pytle," zhodnotil Poschik své vystoupení.

Cestou na nejvyšší stupeň se musel Poschik vypořádat nejen se soupeři, ale také s vysokými teplotami, které o víkendu v Chorvatsku panovaly. Tyto podmínky byly náročné nejen pro jezdce samotné, ale i pro auta, která se přehřívala. "Bylo to náročné jak po fyzické stránce, tak z jezdeckého úhlu pohledu. Obzvlášť důležité bylo nepřehřát pneumatiky hned v úvodu," dodává Poschik.

Pekař nakonec projel cílem až jako třetí. Krátce poté, co se z trati stáhnul zpomalovací vůz, ho totiž pokořil maďarský jezdec Szabolcs Lantos a už ho poté před sebe nepustil: "Když Tobi před restartem najížděl na cílovou rovinku, všiml si cedule s nápisem safety car. Nebyl si proto jistý, jestli může šlápnout na plyn nebo ne a tak ubral. Já byl hned za ním, takže jsem musel ubrat také. Toho Lantos využil a dostal se přede mě," říká Pekař k pádu na třetí příčku.

Nakonec byl ale přeci jen klasifikován jako druhý. Lantos sice zvládl Pekaře předjet, kromě toho ale také několikrát překročil limity trati. Za to ho sportovní komisaři potrestali dvousekundovým trestem, který znamenal propad na třetí příčku.

Seibelova smůla

Zatímco Tobias Poschik a Tomáš Pekař vystoupali po sobotním závodě na stupně vítězů, Henriku Seibelovi se to samé nepodařilo. Účinkování německého jezdce skončilo totiž ve štěrku poté, co do něj zezadu narazil Massimiliano Moro.

Odstoupení sice Seibela mrzelo, pro svého soupeře měl ale pochopení: "Ta rána přišla v příliš velké rychlosti na to, abych byl schopen udržet auto na dráze. Téměř každému jezdci se ale občas stane, že netrefí brzdný bod. Měl jsem zkrátka smůlu," uvedl.

Do konce letošního ročníku ESET Cupu nyní zbývají už jen dva podniky. První z nich se uskuteční o víkendu 20.-21. srpna na Slovakiaringu a finále sezony je na programu v termínu 9.-11. září na Automotodromu Brno.

Vyhlídky jezdců stáje Carpek Service jsou velmi příznivé. K dispozici už je totiž pouze 108 bodů a Poschikův náskok před druhým Lantosem činí ve "čtyřkovém" hodnocení 51 bodů. Za určitých okolností tak může slavit už na Slovakiaringu. Podobné je to v případě Seibela. Ten vede "pětkovou" klasifikaci o deset bodů před druhým Pekařem, který ale s Cliem páté generace nastoupil jen v úvodních dvou podnicích.

Výsledky závodu: 1. Tobias Poschik 14 kol, 2. Tomáš Pekař +1,561, 3. Szabolcs Lantos +3,179… DNF Henrik Seibel.

Průběžné pořadí hodnocení Renault Clio IV: 1. Poschik 140, 2. Lantos 89, 3. Primožič 87… 4. Pekař 54, 6. Horák 45, 9. Meixner 41.

Průběžné pořadí hodnocení Renault Clio V: 1. Seibel 68, 2. Pekař 58, 3. Robida 12,5.