Praha /FOTOGALERIE/ – Emoce, spokojenost, nadšení. Toho všeho byl v rakovnické podobě plný pražský Eden, kde pozemní hokejisté HC 1972 Rakovník přidali k mistrovským titulům z roku 1993 a 2012 v pořadí třetí. Letošní extraligou prošli takřka bez zaváhání a i v závěrečném play off české halové extraligy kralovali v čele s nejlepším střelcem Petrem Procházkou. Zlatá parta z Rakovníka se tak dočkala splnění snu a zlatých medailí i vstupenky do evropského poháru.

Semifinále

Bohemians – Rakovník 3:5

Už ve 2. minutě se po Jahodově brejku zastřeloval Procházka, ale poprvé uhodilo na druhé straně, když ve 3. minutě Železný proměnil trestný roh. O pět minut později přesnou střelou zprava vyrovnal Procházka a spustil tak rakovnický brankostroj, který rozhodl nejen první poločas, ale i celý duel o postup do finále. Do vedení dostal HC 1972 M. Seemann a v 16. minutě dvakrát skóroval neomylně znovu Procházka po přihrávkách Skály a Kopřivy, z dvojice střídajících se gólmanů pak v závěru poločasu Hraba vychytal jasnou Bodnárovu šanci.

I druhý poločas byl v rakovnické režii, Tran ale nejprve nestačil včas poslat míček do odkryté branky, neuspěl ani Klaban, ale rychlík Jahoda sebral ve 28. minutě míček Vudmaskovi a dovezl ho až do branky klokanů na 5:1. Zdálo se být rozhodnuto, ale Bohemians sáhli k power play a dvěma rychlými brankami Soukupa a Železného se dostali opět do hry. Znovu zaúřadoval Hraba, jenž vytlačil Vudmaskovu penaltu na tyčku, v hektickém závěru už si Rakovničtí zasloužený postup pohlídali.

„Dařilo se nám plnit taktiku, nedělat chyby a proměňovat šance, i když trochu v závěru zaúřadovali rozhodčí, ustáli jsme to. Do finále se Slavií jdeme jako lepší tým, ale je to finále a k úspěchu si musí všechno sednout, jak má,“ okomentoval duely play off Josef Dašek, opora obranných řad HC 1972.

Finále

Slavia Praha – Rakovník 1:6

Duel o zlato začali lépe hráči v sešívaných dresech, kteří do finále proklouzli až po samostatných nájezdech proti Plzni. Ve 13. minutě otevřel skóre po opatrnějším začátku Svatoň, ale to rakovnický stroj nezastavilo. Ještě do poločasu bezchybně zafungovala spolupráce M. Seemanna a Procházky, která vedla k otočení na 1:2.

Na začátku druhého dějství hned v první minutě Procházka proměněnou penaltou korunoval svůj finálový hattrick a donutil Slavii k power play. Výsledkem byla ale pouze územní převaha a Vackův projektil do břevna. Naopak dvě minuty před koncem Jahoda zvýšil na 1:4, v závěru už ve vítězné euforii využil šanci Ostaš a razítko pod titul dal z penalty Trejbal. Závěrečné sekundy si užila i více než stovka rakovnických příznivců, kteří byli po celé play off tím opravdovým hráčem navíc.

„Je to nádhera, výsledek pracovitosti, party, splněné taktiky a podpory skvělých fanoušků, v minulosti nám vždy v play off něco chybělo, tentokrát jsme soupeře přehráli a užíváme si vítězství a titul mistrů republiky,“ uvedl bezprostředně po závěrečném hvizdu pro Rakovnický deník Pavel Hraba.

Pohár nad hlavami šťastných hráčů i fanoušků, emoce po finále, splněný cíl i další prožitky přímo na pražské palubovce shrnul kapitán Radek Ostaš: „Do play off jsme šli s jasným cílem i taktikou, Slavia měla ve finále více ze hry, ale my se soustředily na bezchybnou obranu a brejky a týmový výkon, navíc ho střelecky podpořil Procházka.“

HC Rakovník: J. Seemann, Hraba – Dašek, Ostaš, Skála, Kopřiva, Jahoda, Tran, Trejbal, M. Seemann, Procházka, Klaban. Hrající trenér Pavel Hraba.