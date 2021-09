Po téměř pětileté soutěžní pauze se vrací na motokárové okruhy dvanáctiletý pilot Valter Vlk z Neratovic. V rámci nového šampionátu čtyřtaktů Tillotson T4 World Cup ho nedaleko irského hlavního města Dublinu čekají 18. a 19. září závody proti vítězům regionálních šampionátů z celého světa. Představí se v kategorii T4 Junior. Společně s ním míří ke svému vůbec první startu jeho o dva roky mladší bratr Robert, který pojede ve třídě T4 Mini.

Valter a Robert Vlkovi během tréninku motokár. | Foto: archiv závodníků

Světový pohár se pojede na rámech a komponentech české firmy IPK Praga. Podle majitele firmy Petra Ptáčka si Valter Vlk zaslouží šanci k dalšímu závodění: "Je to suprový kluk, skromný a pracovitý, má týmového ducha. Myslím, že může zajet dobrý výsledek, především ale chci, aby si to užil a měl radost," říká. "Těší mne, že se podařilo vyjednat start i pro Roberta, nemáme od něj žádná očekávání, když to pro něj bude zábava, může přijít i nějaký ten úspěch," dodává Petr Ptáček.