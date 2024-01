Necelé tři stovky diváků přihlížely v kralupské sportovní hale napínavému florbalovému zápasu. V souboji předních týmů divize mezi Vlky a hosty z Kadaně nerozhodlo o vítězi ani osmnáct branek. Tu devatenáctou vstřelil v prodloužení obránce domácích Karel Urban.

Florbalisté Kralup před rekordní domácí návštěvou téměř tří stovek diváků porazili Katy Kadaň 10:9 v prodloužení | Foto: Luděk Šipla

Florbalový turnaj základních škol, který se v pátek ráno stal předskokanem školního zápasu v rámci čtvrté nejvyšší soutěže, přivedl na tribunu více než dvě stovky kralupských školáků. Ty doplnilo ještě několik desítek školou již nepovinných fanoušků florbalu. Před polednem, kdy zápas druhého a třetího týmu tabulky začal, jej sledovalo přesně 272 diváků.

Nejvyšší florbalová návštěva v historii pořádajícího klubu přihlížela velmi produktivnímu utkání. Kdo přišel byť jen o pár minut později, zmeškal několik gólů. Během úvodních čtyř minut jich padlo hned šest, po třech na každé straně. Za domácí úřadovala první formace. Hned dvakrát se prosadil Adam Carvan a jednu branku přidal Tomáš Veselý, na druhé straně kontroval dvakrát Pardubský, jeden gól přidal Muchna.

Tribuny se bavily, oba týmy ukázaly produktivitu, trenéři dumali nad tím, jak zpevnit obrany. Domácí pokračovali v gólové produktivitě také ve druhé polovině první třetiny. Rozdílový gól vstřelil Jakub Manek po nahrávce kapitána Adam Kozla, gólový účet první hrací části uzavřel třetí člen prvního útoku, Jan Michálek, když zužitkoval asistenci od Adam Carvana. Osm gólů v první třetině, to se divákům líbilo.

Druhá hrací část přinesla "pouze" tři góly - jeden na straně domácích, dva na straně hostů. Nejprve snížil kadaňský Prokop. Vícególový náskok vrátil domácím obránce Karel Urban poté, co si vyměnil balonek s kolegou z obranného páru Hájkem a prostřelil hostujícího Štěpánka. Hostující Kati však nesložili zbraně. Pomohla jim přesilová hra, ze které se prosadil člen širšího kádru německé reprezentace Patrick Lenke. Žádný další projektil už nenašel cestu za záda obou brankářů, proto se i po druhé třetině odcházelo do kabin za vedoucího stavu pro domácí Vlky.

Třetí třetina přinesla opravdovou florbalovou podívanou. Nejprve v 42. minutě podruhé v zápase skóroval Veselý poté, co využil početní výhodu a Hájkovou nezištnou nabídku. A když se o tři minuty později prosadil Luboš Brzoň, Kralupy vedly o tři branky. Ovšem ne dlouho. Už o dvacet vteřin později snížil hostující Muchna, v zápase dvougólový.

Ještě veseleji bylo v 51. minutě, to se domácí bojovník Husťák prosadil v oslabení a poslal Vlky do tříbrankového trháku. Zápasová zápletka vrcholila v poslední desetimutovce, kdy Kati vrhli všechny síly do útoku a hnali se za vyrovnáním. Nejprve snížil - opět z přesilové hry - Mikuláš Kulík, v 55. minutě Muchna zkompletoval hattrick a třetí přesilovku v zápase využil opět Kulík, jehož gól poslal zápas do prodloužení.

Zápas tak poznal vítěze až v pětašedesáti minutách. Vlci i Kati hráli trpělivě na balonku a nechtěli soupeře pustit do rozhodující šance. Tu si vytvořila druhá formace domácích. Karel Urban na útočné polovině podržel kulatý předmět s šestadvaceti dírkami a střelou tahem překonal hostujícího Štěpánka. Tribuny v tu chvíli propukly ve frenetický jásot, celé družstvo se seběhlo okolo gólového hrdiny a mohla oslavit výhru 10:9 v prodloužení.

Vlci tak porazili Kadaň podruhé v historii, podruhé také na domácím hřišti, opět o gól. Dvoubodová výhra a skalp dalšího silného soupeře je v tuto chvíli drží na druhém místě, byť Kadaň má o dva zápasy méně. Svou příslušnost ke špičce divize Kralupy budou chtít potvrdit tuto neděli, kdy hrají ve Slaném.