"Přijel normálně v tričku, byl to pohodář, na nic si nehrál. Všechny nás pozdravil a pak jsem mu ukazoval, jak se s autem pracuje, jaká má používat tlačítka a tak dále. Říkal totiž, že v takovém závoďáku ještě nikdy předtím neseděl a že není na cestovní vozy zvyklý. Byl pokorný, poslouchal, co jsem mu říkal, občas hodil i nějaký vtípek. Říkal jsem mu i to, že máme tým a jezdíme Clia. Líbilo se mu to," vzpomíná Pekař na setkání s australskou hvězdou.

Trojnásobný středoevropský šampion Clio Cupu dodává, že pověst, jakou Ricciardo mezi fanoušky má, přesně odpovídá jeho zkušenosti: "Z televize ho můžeme znát jako někoho, kdo se pořád usmívá a kdo se nenechá ničím rozhodit. Přesně takového jsem ho zažil i já. Usměvavý sympaťák, který nemá žádné hvězdné manýry a nemá problém se komukoli podepsat," potvrzuje.

Hlavní náplní Ricciardova úkolu bylo v Bedfordu svézt přítomné klienty. Z toho důvodu tedy není snadné hodnotit, jak si za volantem vozu TCR vedl.

"Pro něj to byl v podstatě pracovní den. Bylo vidět, že neměl v plánu překonávat například nějaké rekordy. Věděl, že toto auto není jeho parketa a nebylo to pro něj úplně jednoduché. Nechtěl udělat nějakou chybu a ztrapnit se. Jel sice svižně, ale nechával si rezervu, aby se nedostal do potíží. Spíše si to tam přijel odpracovat. Odvozil lidi, pak jsme si chvíli něco rychle řekli a zase jel plnit PR povinnosti jinam," dodává Pekař.

Pro Pekaře nešlo o jediné setkání s F1, které během roku 2019 zažil. V červenci si totiž zazávodil na Hockenheimringu při závodech Clio Cupu Open, které byly součástí doprovodného programu Velké ceny Německa. Na další setkání s Ricciardem už ale nedošlo.

"Jezdci nejprve přijedou na parkoviště a možnost vidět je máte jenom, když čekáte například někde po cestě z parkoviště do paddocku. Jakmile do něj přijdou, tak už z něj moc nevycházejí. Můžete také například dostat nějakou vstupenku na setkání s určitým jezdcem. Tým pozve své partnery do boxů, trochu jim ukáže zázemí, pak tam přijde jezdec, podepíše se, stráví s návštěvníky dvě minuty a zase jde pryč. Jezdci toto příliš nevyhledávají. Splní si, co musí, ale nijak to neprožívají. Když vás při závodním víkendu někdo každou hodinu někde tahá, není to příjemné," vysvětluje Pekař, jak to při víkendech F1 chodí.

Ricciarda sice Tomáš nepotkal, na některé jezdce F1 ale narazil: "Nechal jsem si podepsat kšiltovku od Kimiho Räikkönena a potkal jsem také Nica Hülkenberga. Není zkrátka jednoduché tyto jezdce vyhledat. Je tam sto tisíc lidí, kteří by stáli o to se s nimi vidět, takže takové prosby týmy v podstatě neplní," doplňuje.

Znovu v cestovních vozech?

V cestovním voze bychom mohli Daniela Ricciarda vidět i příští rok. Nedávno se totiž nechal slyšet, že by se nebránil například jednorázovému startu v australském seriálu Supercars. S tímto autem se projel v rámci testu už v letech 2016 a 2019. Rovněž v minulosti několikrát uvedl, že by ho lákal start v legendárním podniku Bathurst 1000. Ten je součástí právě kalendáře Supercars.

"Ještě musím počkat, kde příští rok zakotvím. Samozřejmě jednám o roli rezervního pilota ve F1. Je otázkou, jaké budu mít možnosti a jestli budu cítit, že pro mě je nějaký jednorázový start užitečný a například mě udrží ve formě. Supercars je něco, na co bych se potenciálně podíval. Myslím si ale, že F1 je od cestovního vozu hodně odlišná, takže nevím, jestli by mě něco takového od ní ještě více nevzdálilo. To bych musel promyslet. Ještě nechci ničemu říkat ne. Především bych ale strávil nějaké dny ve voze F1, než abych trávil čas hledáním místa někde jinde," říká Ricciardo.

Vše nasvědčuje tomu, že jako rezervní jezdec Ricciardo ve F1 zůstane. Z více zdrojů totiž přicházejí informace, že se stane náhradníkem Red Bullu. Jeho angažmá u rakouské stáje by mělo být definitivně oznámeno v neděli. Kromě role náhradníka bude Ricciardo rovněž pracovat na simulátoru, plnit reklamní povinnosti a účastnit se demonstračních jízd ve starších vozech.

Ricciardo se tak vrátí do stáje, kde zažil největší úspěchy své kariéry. Právě jako junior Red Bullu do F1 totiž přišel. Po půlsezoně ve španělské stáji HRT v roce 2011 a dvou letech ve stájí Toro Rosso se do hlavního týmu Red Bullu přesunul v roce 2014. Působil zde do roku 2018. S týmem získal sedm ze svých celkových osmi vítězství a v celkovém pořadí skončil nejlépe v sezonách 2014 a 2016, kdy bral třetí příčku. Zatímco v roce 2014 porazil svého týmového kolegu Sebastiana Vettela, v období 2016-2018 byl zdatným soupeřem svému parťákovi Maxi Verstappenovi, současnému šampionovi.

Jeho kariéra ve F1 začala upadat v sezoně 2019. V ní odešel do Renaultu poté, co měl pocit, že Red Bull soustředí svou pozornost zejména na Verstappena. Angažmá u francouzské stáje ale úspěšné nebylo. Ricciardo dosáhl nejlépe na dvě třetí místa v roce 2020 a odešel do McLarenu. S ním sice v roce 2021 vyhrál Velkou cenu Itálie, i přesto ale loni i letos výsledkově zaostával za Landem Norrisem. Pro rok 2023 se ho tým rozhodl nahradit nováčkem Oscarem Piastrim. Ricciardovým cílem je vrátit se v roce 2024 zpět.