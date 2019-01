MĚLNÍK - Celotýdenní přípravu zúročili páteční výhrou 8:4 nad pražskými Terasy futsalisté Olympiku Mělník. „Věděli jsme, že soupeř vútoku těží zvynikajících individuálních schopností hráčů Samka a Slunéčka. Ikdyž jsme jejich hru rozpitvali, stejně se dokázali každý dvakrát prosadit a ukázali svou střeleckou kvalitu,“ začal svůj pozápasový rozbor manažer Olympiku Pavel Šuba.

Manažer Olympiku Pavel Šuba (vpravo) je výsledky svého týmu právem spokojen. | Foto: Dana Šubová

Domácítým itentokrát slavil úspěch kolektivní a kombinační hrou. Zní střelecky nejvíce profitoval Lubomír Remenec, autor třech gólů, a dokázal, že za Olympik se vkaždém zápase dokáže prosadit jiný střelec. Před dvěma týdny sAndy Liberec to byl Runt (3), minule vTáboře Gabčo (4).

Oco přišli ti, co vpátek do haly BIOS nedorazili?

„Viděli jsme špičkový futsal, který podpořili svým výkonem ivynikající rozhodčí a divácká kulisa (250 diváků). Hráči na obou stranách předvedli velice kvalitní, zodpovědné a ukázněné výkony. Bylo vidět, že se potkala dvě ze čtyř špičkových mužstev druhé ligy Západ. Ahra podle toho vypadala. Velké nasazení, šance a tyče na obou stranách, množství osobních soubojů, ovšem všechny vduchu fair play, kamarádské hecování bývalých spoluhráčů zEco-Investmentu Praha. Tento zápas měl prostěvše.“

Výsledek 8:4 vypadá jednoznačně, ale svým způsobem je pro Terasykrutý.

„Souhlasím, vprvní půli byla hra celkem vyrovnaná. Dá se ale říct, že poločasových 3:2 pro Olympik bylo více méně spravedlivé. Oten jeden gól jsme byli lepší. Terasy sice dvakrát vedly, kdy se dokázal vždy prosadit Slunéčko, ale my jsme dokázali vždy rychle po krásných kombinačních akcích vyrovnat. Zvlášť gól na 2:2 byl lahůdkou. Runt svým manévrováním na sebe uprostřed hřiště natáhl dva protivníky, přesnou přihrávkou našel na straně Gabča, který ihned zjedné nastřelil míč před bránu, kam vpravý čas naběhl Remenec a dával do poloprázdné brány. Podobná kombinace se odehrála ipřed třetím gólem, jen přihrávajícím bylHyka.“

Druhá půle pro Olympik vyzněla daleko výrazněji. Čím si to vysvětlujete?

„Bouška se Spalem a Průchou dokázali paralizovat Slunéčka a Samek na vše sám nestačil. Terasy nejprve sice Samkem vyrovnaly na 3:3, ovšem od 29.minuty Olympik pevně diktoval vývoj hry a skóre. Hostů se sice podařilo ještě jednou vyrovnat, ale to bylo vše, co jsme jim vtomto zápase povolili. Ihned po vyrovnání připravil tutovku pro Remence střídající reprezentant do 19let Hakl a bylo to 5:4. Dvě minuty na to se dělovkou ktyči trefil Bouška a Olympik poprvé odskočil odvě branky, a tento moment Terasy asi zlomil. Sice se tlačily do útočení, ale naše zformovaná obrana jim mnoho nedovolila. Rezignovanost se projevila, když si Pražané vzali ve 37.minutě oddechový čas a místo power play nadále pokračovali sbrankářem.

Co pro vás tyto tři body znamenají?

„Udělali jsme další důležitý krůček za svým snem. Ovšem nemůžeme usnout a nechat se ukolébat dílčími úspěchy. Náš pohled už musí směřovat kdalšímu zápasu sKolínem, který se vpátek 1.února od 19hodin odehraje netradičně vNeratovicích. Tento pátek vyrážíme na velký futsalový turnaj do Brna, kde nás čeká velká konfrontace sligovými celky.“