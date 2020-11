„Zatím nemám informace, že by se liga měla znovu rozběhnout. Vypadá to tak, že se nejspíš budou hrát jen soutěže ve fotbale a hokeji, kde bude probíhat testování hráčů. To je ve futsale nemožné,“ uvedl trenér Olympiku Jakub Němec.

Počkat si chce na oficiální vyjádření futsalového svazu. Ten se budoucností nejvyšší soutěže v návaznosti na možnost požádat hlavního hygienika ČR o výjimku a vrátit se při splnění přísných podmínek k zápasům bude zabývat na středečním jednání výkonného výboru.

Podle informací Deníku to ale s rozjezdem elitní soutěže za stávajících okolností příliš slibně nevypadá. Hlavní překážkou jsou náklady na pravidelné testování. Pro řadu klubů, z nichž více než polovina včetně Mělníka funguje na amatérské bázi, by znamenaly neúnosnou finanční zátěž.

„Myslím, že tak obrovský finanční záhul, jakým by testování před každým zápasem bylo, si může v našem spíše poloamatérském sportu dovolit málokdo, možná vůbec nikdo,“ potvrdil manažer Olympiku Pavel Šuba. „Jestli se soutěž vůbec rozjede, tak nejdříve po novém roce, pokud bude situace dobrá,“ je přesvědčený.

Jak vyplývá ze slov trenéra Němce, za úspěch budou na soutoku považovat, pokud by se s týmem mohli v dohledné době vrátit alespoň k tréninkům v hale. Za splnění obecných hygienických podmínek tak mohou od středy učinit profesionálové. Zda se tato úleva z epidemiologických opatření týká i Mělníka, si ale jeho vedení netroufá soudit.

„Těžko říct, kterých sportů se to týká. Zcela profesionální u nás není ani basketbal nebo házená. Profesionální jsou jen některé týmy, nebo hráči, další chodí normálně do práce. Nedokážu si příliš představit ani podmínky, za jakých by se v hale momentálně mohlo trénovat,“ vyjádřil se na toto téma Pavel Šuba.

„Hráči zatím stále trénují individuálně, a to není optimální,“ doplnil trenér Němec. Oba pak mohou kvitovat, že až na výjimku s lehkými příznaky se covid jejich mužstva dosud prakticky nedotkl.

O něco větší šance sledovat svůj oblíbený extraligový tým v akci ještě v letošním roce alespoň prostřednictvím on-line a televizních přenosů nejspíš stojí před příznivci volejbalu. „Kdy se rozjedou extraligy, teď neumím posoudit. Dodržet hygienické podmínky je samozřejmě finančně a organizačně náročné, ale jelikož se jedná o profesionální soutěž, nevidím je jako zásadní překážku,“ nechal se po úterní tiskové konferenci Národní sportovní agentury slyšet předseda Českého volejbalového svazu Marek Pakosta.

Poslední slovo podle vyjádření na svazových stránkách bude záviset na dohodě profesionálních klubů. Trenér Odolena Vody Martin Kop se den předtím vyjádřil pro Mělnický deník, že by návrat tréninku do tepla a pod střechu rozhodně uvítal a byl by i pro jakýkoli systém, který by pomohl dohrát soutěž přerušenou po čtyřech kolech.