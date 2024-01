Volejbalisté Aera Odolena Voda v prvním venkovním utkání nového roku na týden starou výhru nenavázali. V 17. kole extraligy proti nim Liberec potvrdil roli favorita a vyhrál 3:1. Zatímco Dukla se drží mezi elitou v top trojce, stěžejnímu šestému místu Středočechů se přiblížila Příbram na jediný bod. Do konce základní části ale zbývá ještě dlouhých devět kol.

Liberečtí volejbalisté (vpravo) ztratili s Aerem doma jen první set, slavili výhru 3:1. | Foto: Deník/VLP Externista

Aero sice získalo pod Ještědem první set 25:20, ale další sady už patřily domácím. Překvapení se nekonalo. Dukla - Aero 3:1 (-20, 16, 23, 18).

Hosté odjížděli zklamaní. „Dobře jsme začali. Myslím si, že Dukla byla ze začátku nervózní. My jsme toho využili a vyhráli jsme první set. Potom začala Dukla dobře podávat a my jsme se s tím vůbec nepopasovali. Třetí set byl velice vyrovnaný. Škoda, v koncovce uděláme dvě zbytečné chyby, a to asi rozhodlo dnešní zápas. Určitě bychom byli rádi za tiebreak a bod. Škoda, že jsme do něj nešli,“ hodnotil pro cvf.cz hostující kapitán Matyáš Démar.

„Myslím si, že první set jsme trošku Duklu překvapili. Hráli jsme dobře po taktické stránce a to bylo dobře. Potom jsme přestali hrát po této stránce dobře a Dukla začala dobře servírovat, zaslouženě vyhrála a bere tři body. My musíme pracovat dál,“ dodal kouč poražených Marcin Kryś.

„Máme další tři body do tabulky, což je výborné. Kvalitu hry nebudu vůbec hodnotit. Myslím si, že to bylo o dost kvalitnější než ve Zlíně, takže dnes spokojenost,“ řekl liberecký kapitán Lukáš Ticháček.

Za výsledek byl rád i Martin Demar, trenér VK Dukla Liberec. „Pro nás to byla velice důležitá výhra, protože ve čtvrtek s nimi hrajeme pohár na Odolce. Podle mě by to z psychologického hlediska měla být výhoda. První set hrála Odolka výborně na servisu a v poli a my jsme na útoku měli hrozně nízká čísla, a to se ve druhém setu úplně obrátilo. My jsme začali výborně podávat, a hlavně výborně útočit. Stále jsme tlačili Odolku a drželi ji pod sebou. Tato naše hra se mě strašně moc líbila. Druhý, třetí i čtvrtý set jsme jasně dominovali jak na servisu, tak na útoku.“