Mělnicko – Stolní tenis na Mělnicku se pomalu blíží ke své polovině. V devátém kole proti sobě svedl los dva týmy, které úzce spolupracují na krajské úrovni. Nicméně v regionu toto neplatí, a tak si o cenné body museli zahrát ve vzájemném utkání.

Mlékojedy hostily Dolní Beřkovice B. Pokud diváci čekali vyrovnaný souboj a překvapivé výsledky, museli být zklamaní, protože hosté nejen nepřijeli v nejsilnější sestavě, ale zároveň nepřivezli ani čtyři hráče ke hře, a tak od začátku hráli s mankem 0:5. Domácí, byť rovněž nenastoupili v nejsilnější sestavě, tento „dárek" využili a od prvních zápasů kráčeli k jasné výhře. Čestných bodů se hosté dočkali až v samotném závěru při hrozivém skóre 0:13. Po konečném výsledku 2:16 si „upevnili" poslední pozici.

Sedmá Nelahozeves se chtěla přiblížit horní polovině tabulky, což by znamenalo, že porazí Neratovice E, které stále čekaly na své první vítězství v sezoně. Hosté museli nutně bodovat, pokud chtěli pomýšlet na udržení kontaktu alespoň s horším středem tabulky. Po prvním kole se ujali těsného vedení 4:2, které se nakonec ukázalo jako dostačující. Zvládnuté koncovky všech pěti setů byly změnou proti minulým kolům, díky které se mohli radovat ze svého prvního vítězství a bodovému přiblížení ke svému soupeři.

Kralupy B měly v tomto kole jasný úkol: odvézt body od nováčka ze Všetat, a odskočit tak svým pronásledovatelům v bojích o sestupové příčky. Na tento duel však nepřijeli v nejsilnější sestavě, když se poprvé v sezoně museli obejít bez svých nejlepších hráčů Bagala a Babáka. Domácím tento tah přišel vhod, neboť úvodním nástupem 5:1, respektive 8:2 vytvořili velký tlak na soupeře, kterému hosté nedokázali vzdorovat a přepustili jim osmou příčku.

Pokud se chtěla Pšovka reálně udržet v bojích o čelo tabulky, měla před sebou jedinečnou šanci v podobě domácího měření sil s doposud neporaženým Dřínovem. Hosté přijeli i s Krumlem, zatím jediným neporaženým hráčem soutěže. Úvodní duely nepřinesly velká dramata v dílčích zápasech a oba týmy držely vyrovnaný stav utkání 3:3. Druhé kolo nabídlo dva pětisetové zápasy. V jednom z nich přišla první porážka Jana Krumla, když na něj v rozhodujícím setu vyzrál Aleš Braunšveig, a držel tak naděje do stavu 5:5. To bylo ale ze strany domácích vše, zbytku utkání dominovali hosté a vítězstvím 11:7 nepřipustili ohrožení své neporazitelnosti.

Tišice chtěly odčinit porážku z předchozího kola, ale měly před sebou těžkého soupeře z Neratovic D. Vlivem nedoléčeného zranění se navíc musely obejít bez své opory Fabiána, za kterého nastoupil z rezervy Vais. Tato změna v sestavě byla znát. I přes snahu Brodského, který na lídra uhrál tři body, hosté nestačili dlouho odolávat a odvezli si z Neratovic příděl.

Vše se nyní upírá k desátému kolu, ve kterém se proti sobě ve čtvrtek postaví dva doposud neporažené týmy z Neratovic D a Dřínova. Zahrají si v přímém souboji o podzimního mistra.

Lídr regionálního přeboru II. třídy Nelahozeves C si poradil se čtvrtými Mlékojedy B a drží první pozici i po devátém kole. Na záda mu dýchají Horní Počaply, které jasně přehrály rezervu Kralup, i Tišice, jenž nedaly šanci nováčkovi ze Všetat.

Regionální přebor I. třídy

9. kolo: Mlékojedy – D. Beřkovice B 16:2 (čtyřhry 1:0, Strnad 1, Krejčí 3, Zajbrlík 3, Polák 3, WO 5 – Danaj M. 1, Papež 1), Dynamo B – Neratovice E 7:11 (čtyřhry 1:1, Brož 2, Točík R. 4 – Hanák J. 2, Pekarovič 3, Urban 3, Klouček 2), Všetaty – Kralupy B 13:5 (čtyřhry 2:0, Januška 2, Urban M. 1, Bíba 4, Moulis 3, Kubíček 1 – Růžička 1, Hudeček 2, Karas O. 2), Mělník/Pšovka – Dřínov 7:11 (čtyřhry 1:1, Čech 1, Braunšveig 3, Kasáček 1, Líska 1 – Kruml 3, Polák 3, Poláková 4), Neratovice D – Tišice 14:4 (čtyřhry 2:0, Kloučková 3, Čuba 3, Košatý 4, Šlechta 2 – Rubín 1, Brodský 3).

1. TJ Neratovice D 9 9 0 0 117:45 27

2. TJ Sokol Dřínov 8 8 0 0 108:36 24

3. Sokol Mělník-Pšovka 9 6 0 3 96:66 18

4. TJ Start Mlékojedy 8 4 1 3 80:64 13

5. TJ Sokol Tišice 8 4 1 3 75:69 13

6. SK Mšeno 8 4 1 3 82:62 13

7. Dyn. Nelahozeves B 8 2 0 6 56:88 6

8. TJ Sokol Všetaty 8 2 0 6 46:98 6

9. TJ Neratovice E 8 1 2 5 51:93 5

10. TJ Kralupy B 8 1 2 5 54:90 5

11. Sokol D. Beřkovice B 8 0 1 7 45:99 1

Regionální přebor II. třídy

9. kolo: Mlékojedy B – Dynamo C 6:12 (čtyřhry 1:1, Strnad 2, Krejčí 3 – Viktorin 2, Vedral 4, Ovsenáková 3, Točík D. 2), Liběchov – D. Beřkovice C 13:5 (čtyřhry 2:0, Zelenka P. 4, Švesták 4, Zelenka R. 1, Mikyska 2 – Raček 2, Borecká 1, Brauner 2), Dynamo D – Mšeno B 5:13 (čtyřhry 0:2, Kotrč 1, Kloda S. 3, Kebrle Jan 1 – Kůtek 3, Peterková 1, Vaněk J. 3, Koloc 4), Tišice B – Všetaty B 12:6 (čtyřhry 1:1, Vais 3, Válek Z. 4, Dudek 4 – Müller 1, Holeček 2, Pokorný 1, Němeček 1), Kralupy C – H. Počaply 2:16 (čtyřhry 0:2, Procházka 2 – Vízner 4, Němeček 4, Bradáč 2, Ježek 3, Petera 1), Neratovice F – Mlékojedy C 14:4 (čtyřhry 1:1, Janda F. 3, Klouček 4, Dvořák 3, Sauer 3 – Boháček 2, Palkovič 1).

JAN KOŠATÝ