Mělnicko – Zbylé otazníky sezony stolních tenistů rozklíčovalo závěrečné kolo regionálního přeboru II. třídy.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Adam Knesl

Mistr z Počapel, který si nepřipsal plný počet bodů pouze v utkání s mělnickou Pšovkou, uhájil svou neporazitelnost i na půdě nováčka ze Všetat. Domácí se s jistotou splnění cíle – nebýt v premiérovém ročníku na chvostu – postavili mistru s odhodláním vylepšit si své renomé poté, co na podzim odváželi velký příděl. Tentokrát si počínali o poznání lépe. Tím spíš když hned v úvodu Holeček připravil Němečkovi teprve druhou porážku v soutěži. Na body to nicméně nestačilo. I přes porážku 6:12 ale domácí mohou k další sezoně vzhlížet se vztyčenou hlavou.

Třetí Pšovka čelila v posledním klání minimálnímu odporu Neratovic F, jejichž tým přijel pouze ve třech. Na druhou příčku to ovšem Mělnickým nestačilo. Při rovnosti bodů rozhodl ve prospěch Dynama C horší vzájemný zápas Pšovky. Čtvrté Tišice si poradily s Mlékojedy a nakonec skončily dva body za postupem. Právo hrát v příští sezoně vyšší soutěž mají Horní Počaply a Dynamo C. Kdo ale nakonec postoupí se teprve uvidí podle výsledků krajských soutěží a ambic týmů hrát vyšší soutěž.

V krajských soutěžích se po minulém víkendu nepodařilo rozlousknout poslední regionální otazník: zda se Neratovice C zachrání, a tím udrží i Dynamo B v regionálním přeboru I. třídy. V domácím zápase Neratovice C dokázaly přehrát Bělou C v poměru 10:4, ale odveta jim nevyšla a po prohře 7:10 se klání přesune o víkendu opět do Neratovic.

Černý víkend Neratovic podtrhly týmy A a B, když v bojích o postup do divize nedokázaly uhrát ani jedno vítězství s Mníškem pod Brdy, respektive s Brandýsem nad Labem B. Shodně tak budou čekat, zda poražený finalista z divize (Brandýs nad Labem A či Bělá pod Bezdězem A) porazí v dodatečné kvalifikaci soupeře z jiného kraje, čímž by si zajistil postup do třetí ligy a vytvořil v divizi místo i pro Neratovice.

Regionální přebor II. třídy

26. kolo: Liběchov – Dynamo Nelahozeves D 9:9 (čtyřhry 1:0, Švesták 4, Dvořák 3, Bílek 1 – Kebrle Jakub 1, Kloda J. 1, Kloda S. 2, WO 5), Mlékojedy B – Tišice B 6:12 (0:1, Strnad 3, Krejčí 3 – Válek 2, Turek 1, Kratochvíl I. 1, WO 7), D. Beřkovice C – Kralupy C 13:5 (1:1, Točík O. 4, Raček 4, Borecká 2, Danaj 2 – Pop 2, Polák 1, Růžička 1), Mělník/Pšovka B – Neratovice F 12:6 (1:0, Štros 1, Carva 2, Prokeš 2, Čech 1, WO 5 – Salmon 4, Klouček 2), Mšeno B – Mlékojedy C 12:6 (2:0, Peterková 1, Papík 2, Koloc 1, Živec 4, Vaněk J. 1, Kůtek 1 – Všetečka 3, Nikolov 2, Palkovič 1), Všetaty B – H. Počaply 5:13 (1:1, Holeček 3, Müller 1 – Vízner 4, Němeček 3, Petera 2, Ježek 3).

1. H. Počaply 24 23 1 0 330:102 70

2. D. Nelahozeves C 24 16 2 6 244:188 50

3. Mělník/Pšovka B 24 15 5 4 288:144 50

4. Tišice B 24 15 3 6 251:181 48

5. Mšeno B 24 12 3 9 227:205 39

6. Liběchov 24 11 5 7 231:201 37

7. Neratovice F 24 11 4 9 219:213 37

8. D. Beřkovice C 24 11 3 10 233:199 36

9. Mlékojedy B 24 10 4 10 206:226 34

10. Kralupy C 24 5 2 17 174:258 17

11. D. Nelahozeves D 24 4 1 19 138:294 13

12. Všetaty B 24 3 2 19 147:285 11

13. Mlékojedy C 24 2 1 21 120:312 7

JAN KOŠATÝ