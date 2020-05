Gladiátoři z města na Vltavě chystají po nucené pauze velkolepý návrat do závodního kolotoče.

ADRENALINOVÁ ZKOUŠKA. Závod v ručkování přes Vltavu se v blízkosti kralupského mostu T. G. Masaryka už brzy uskuteční naostro. | Foto: www.gladiatorchallenge.cz

Tenhle závod nebude pro každého! Tak mluví samotní pořadatelé o Gladiator Challenge 2020 – the bridge. O co v centru Kralup o víkendu 13. a 14. června půjde? Klíčovými slovy jsou v tomto případě řeka a most. Právě pod ním budou vyznavači extrémních závodů zdolávat po zavěšených kruzích Vltavu. Aby toho snad neměli málo, před cílem na ně budou čekat ještě dvě náročné překážky.