Vybraní závodníci z celého světa (šlo o otevřené ME Poomsae) natočili z domova videa vždy dvou technických sestav pro první kolo, semifinále i finále, poslali rozhodčím a pak prostřednictvím youtube kanálu sledovali celý týden průběh závodu a přidělování bodů.

Svěřenec trenéra Petra Limprechta v mělnické škole bojových umění taekwondo postoupil v kategorii kadetů ze druhého místa ve skupině do semifinále, kde obsadil jedenáctou příčku, o tři mu tak unikl postup mezi finalovou osmičku.

„Myslím, že moje technika mohla být mnohem lepší, příště snad bude víc bodů,“ nebyl se svým výkonem zcela spokojený student mělnického Gymnázia Jana Palacha. Na vlastní kůži se přesvědčil, že v porovnání s běžnými závody nebylo mistrovství „po síti“ o nic jednodušší. Naopak. Navzdory cvičení v pohodlí domova a s téměř neomezeným počtem pokusů.

„Když jsem v hale, připravuji se od rána, rozhodčí mě sledují, já sleduji soupeře, vím, že mám jen jeden pokus a podám mnohem lepší výkon. Navíc nemusím myslet na to, že kdybych tomu při natáčení třeba dal ještě jeden pokus, vyšlo by to mnohem lépe,“ podělil se o nevšední zkušenost třináctiletý reprezentant z Jeviněvsi.

V mezinárodní konkurenci sice nevystoupal tak vysoko jako těsně předtím během Hirondo cupu, prvním on-line závodu v Česku, který vyhrál, už v červnu ale bude mít při dalších závodech pod hlavičkou evropské federace novou šanci.