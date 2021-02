„Snad se odehraje celá sezona. Rád bych se také posunul zpátky na chalangery,“ shrnul své cíle na prahu nové sezony Jan Šátral.

Stejně jako řada ostatních má za sebou prazvláštní rok. S výkony na turnajích, do kterých v roce 2020 zasáhl, byl Jan Šátral víceméně spokojený. Jenže jich bylo celkem jen devět, tedy slabá polovina obvyklé vytíženosti.

V únoru ještě vybojoval v Německu svůj dvanáctý turnajový titul na nižších profesionálních okruzích. Slibný vstup ale záhy střídalo nekonečné čekání. Koronavirus zatáhl za turnaji oponu na několik měsíců.

Pro Šátrala o to mrzutější, že se zkraje roku cítil na kurtu po delší době výborně. „Vyhrál jsem dva turnaje a na dalším se dostal do finále. Věřil jsem v dobrou sezonu. Už taky nejsem nejmladší. Takže to hodně mrzelo,“ vrátil se v čase.

Na nucenou pauzu se ovšem dalo pohlížet i poněkud příznivější optikou. „Když pominu tenis, pro hráče to loni bylo asi nejlepší léto,“ potvrdil Šátral a svá slova vysvětlil: „Byli jsme všichni doma a měli čas na všechno ostatní. S manželkou jsme byli skoro celý rok spolu, na což nejsme úplně zvyklí. Hodně jsem se vídali s kamarády. Po této stránce to bylo super a užili jsme si to.“

Ale zpět na kurty… Návrat alespoň na ty domácí přišel v srpnu. Ze čtyř tuzemských podniků dvakrát nepřešel úvodní kolo, v Pardubicích dokráčel až do finále.

Zápas ale zároveň znamenal i tečku za už tak okleštěnou sezonou. Z následného extraligového klání odstoupil kvůli problémům se zády. „I na turnajích pořádaných českým svazem a na extralize jsem se cítil docela slušně. Bohužel pak přišlo zranění zad,“ mohl znovu jen litovat.

A zdaleka nešlo o poslední nepříjemnost uplynulých měsíců. „S manželkou jsme oba dostali koronavirus a byli čtrnáct dní doma. Dlouho jsem se z toho dostával. Úplně stoprocentní jsem byl až tak týden před odjezdem do Egypta,“ prozradil 362. hráč světového žebříčku.

Nyní je konečně zpátky v zápasovém kolotoči, byť ten se prý roztáčí jen ztuha. Nabídka turnajů je nadále omezená. Kvůli neustále se měnícím opatřením je navíc obtížné cokoli naplánovat.

Šátral na úvod zvolil klání v egyptském letovisku Sharm El Sheikh. „Situace s koronavirem je tady asi nejpřijatelnější z míst, kde se turnaje konají,“ objasnil volbu přímo ze země faraonů, kam musel odletět s nezvyklým předstihem už 26. ledna.

Turnaje ITF, dříve označované jako futures, podle něj nedoprovází tak striktní koronavirový režim jako ty pod hlavičkou ATP. „Záleží na opatřeních v daném státě. Třeba v Tunisku se musí kvůli povinné karanténě létat pět dní předem. V Egyptě jsme potřebovali pouze negativní test a tolik se to neřeší,“ přiblížil Šátral. „Tím, že se turnaj hraje přímo v resortu, dá se vyjít i ven. Jediné, co musíme, je nosit roušky. Není to tak hrozné,“ dodal.

Právě i volnější pravidla hrála při výběru turnaje roli. Stejně jako o poznání složitější cestování. „Letů je znatelně méně. I sem jsme raději letěli už v úterý, protože další následoval až v sobotu, a to už by bylo pozdě. S takovým předstihem jsem na turnaji futures ještě nebyl,“ poznamenal.

S nižším počtem turnajů pak podle Šátrala souvisí také jejich kvalita. „I ty v Egyptě jsou teď hodně silně obsazené. V hlavní soutěži je nejhůře nějaký 450. hráč světa. Každý turnaj bude vyrovnaný a vyhrát může kdokoli,“ postřehl.

Za jak dlouho se dostane do bývalé herní pohody, si netroufal odhadovat. „Příprava nebyla úplně dobrá. Doufám, že se brzy znovu nastartuji,“ věřil před prvním zápasem ve dvouhře.

Ten nakonec nedopadl podle představ. O osm let mladší Japonec, který si do hlavní části turnajového pavouka proklestil cestu z kvalifikace, potvrdil o poznání větší rozehranost. S Šátralem sice prohrál úvodní set, v dalších dvou ale výsledek otočil.