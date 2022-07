Volejbalistky Středočeského kraje naštěstí vyhrály všechny zápasy základní části a šance na postup do finále je veliká. Podle Rejmana se mezi sebou v zápase o zlato utkají Středočeský a Olomoucký kraj: „Vsadil bych na to velké peníze. S jejich trenérem Alešem Novákem jsem taky uzavřel sázku, že pokud budou v turnaji lepší než my, koupím mu kartón vína. Když budeme lepší my, koupí on mně jednu lahev.“

Porazit olomoucké soky ale nebude jednoduché. „Mají skvělý tým a vynikajícího trenéra. Ale myslím, že naši trenéři z Kralup Jitka Kubištová a David Němec to zatím zvládají parádně a jejich práce s holkami je obdivuhodná. V okrese jsme vždycky velkými rivaly, ale tady táhneme za jeden provaz.“ říká Rejman, který působí jako trenér v TJ EMĚ Mělník.

Olympiáda dětí a mládeže je podle něj krůčkem do „velkého volejbalu“. „Já už to s tou partou táhnu sedm let a tohle je první plod, který sklízíme. Velké melouny teprve přijdou!“ usmívá se.

Rejman některé zápasy středočeských volejbalistek komentuje pro ČT sport. Dcera Bára si je pouštěla ze záznamu. „Byla to sranda! Je divné slyšet vlastní jméno od táty v televizi. Někdy na nás byl přísný,“ vypráví mladá smečařka.

Její táta se volejbalu věnuje od devíti let, maminka hrála v extralize, oba vystudovali volejbal na FTVS, mají nejvyšší trenérskou třídu. Na vybranou moc neměla. Jaké to je mít tátu za trenéra? „Někdy je to fajn, někdy je na mě trochu přísnější.“ Výkony týmů na ODM ale oba hodnotí pozitivně. „Myslím, že hrajeme velmi dobře. Měly jsme hodně natrénováno a je to vidět. Sama se sebou jsem také spokojená,“ říká Bára.

Eliška Krátká