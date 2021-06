„Českých hráčů není tolik a ti kvalitní jsou rozebraní. Nepodařilo se nám udržet ani Lukáše Demara, což jsme chtěli. Aby byl tým konkurenceschopný, museli jsme ho doplnit a jít cestou zahraničních hráčů,“ osvětluje trenér Aera Martin Kop celkově pět noviců se zahraničním pasem za poslední měsíc.

Jedním dechem ovšem dodává, že v podobném mixu rozhodně nevidí sebemenší problém. „Už letos jsme měli dva (Vanags, Taylor), předtím jich na Odolce bylo dokonce ještě víc. Rekord držím z Vídně, kde jsem měl v týmu deset národností,“ připomněl s úsměvem vlastní zkušenost.

Smeče ze Sibiře i z jihu

Při výběru zahraničních hráčů se podle svých slov rozhodně nespoléhá pouze na video prezentaci od hráčských agentů. „O všech si snažím sehnat co nejvíc informací. Zajímají mě i povahové rysy.“

A kdo jej tedy přesvědčil tentokrát?

O Leonidu Shchadilovi v Aeru mluví jako o jedné z nejvýraznějších posil. Devětadvacetiletý Rus má ve volejbalovém životopise mimo jiné juniorský titul mistra světa, nebo angažmá v několika sibiřských klubech. Nyní poprvé zamíří na angažmá mimo nejvyšší ruskou soutěž.

„Chtěl jsem zkusit špičkový volejbal v Evropě a můj agent navrhl Aero. Líbily se mi jak podmínky, tak i cíle klubu. Bude to pro mě nová zkušenost. Chci dosáhnout s novým týmem maxima a ukázat svoji nejlepší hru,“ objasnil 202 centimetrů vysoký smečař v rozhovoru pro klubový web.

Stmelovač přichází pro titul

Středočeskou adresu zvolil i stejně starý Shalev Saada. Izraelský reprezentant už na rozdíl od Shchadilova hrál volejbal v různých destinacích – konkrétně v USA, Polsku a Nizozemsku. V zemi tulipánů před dvěma lety pomohl týmu Active Living Orion k zisku mistrovského titulu, což sám řadí za jeden z největších úspěchů dosavadní kariéry. Svůj přínos pro tým vidí nejen ve volejbalových dovednostech. „Umím držet tým pohromadě, být jakýmsi stmelovačem. Jsem silný mentálně, a tak pomáhám týmu,“ netají se.

Na sezonu pod křídly Aera se podle svých slov velmi těší. „Hlavně na tým, pro který chci tvrdě pracovat a vyhrát titul. O Odolené Vodě nevím zatím nic, jen že je blízko Prahy,“ uvedl dvojnásobný šampion své rodné země (s týmem Haopel Mate Asher Akko), který volejbalový talent nezískal v rodině do vínku zdaleka sám.

„Starší bratr byl také v národním týmu. A sestra se teď přesunula ze Syracus v USA do Jižní Karolíny a je také členkou izraelského národního týmu,“ pochlubil se spolu s tím, že se hodlá poprat s češtinou. „Bude to velká výzva. Ale mluvím hebrejsky, anglicky, trochu švédsky, kde jsem žil jako dítě. Teď jsem se učil holandsky, tak snad brzy něco pochytím i u vás.“

Jenže právě čeština v kabině čtvrtfinalisty uplynulého extraligového ročníku od nové sezony zdaleka tolik znít nebude. Už dříve klub představil nahrávače z Kanady a „dvojblok“ z USA a Švédska.

„Úředním jazykem na tréninku bude angličtina, alespoň se v ní kluci ještě více zlepší. Myslím, že i tak umí, takže se spoluhráči bez problémů domluví. Úkolem nás trenérů s Milanem Hadravou (známá volejbalová osobnost z Odolky je nově asistentem trenéra Kopa) pak bude, abychom nové složení dali dohromady jako tým,“ poznamenal Kop s tím, že momentálně považuje složení kádru za víceméně uzavřené.

Čas na to, aby s ním našli společnou volejbalovou řeč na hřišti, mají na pomezí Mělnicka a Prahy-východ do 28. září, kdy domácím zápasem s mistrovským Karlovarskem vstoupí do nové extraligové sezony.