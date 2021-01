„Událo se to velmi rychle, víceméně přes jednu noc,“ prozradil po sobotní zápasové premiéře v novém týmu Jan Svoboda. Dvacetiletý mládežnický reprezentant patří k výjimečné generaci tuzemského volejbalu – výraznou měrou se podílel na zlatu české osmnáctky (2017) a stříbru dvacítky (2018) z mistrovství Evropy.

V kádru pražských Lvů na něj ale zbyla po letních nákupech pouze pozice náhradníka. V týmu z hlavního města působí na jeho pozici výhradně zahraniční reprezentanti – Australan Smith, Srb Skakič a Slovák Paták. „Čekám na svou příležitost, snad brzy přijde,“ svěřoval se ještě po vánočních svátcích v rozhovoru pro Deník.

O pár dní později už bylo všechno jinak. Rozhodl se podepsat přestup do Odolky, kde mu nabídli dvouletou smlouvu. „Vedení Aera mi vyšlo ve všem vstříc. Dohodli jsme se na delší spolupráci, pevně věřím, že šlo o správný krok,“ uvedl hráč v rozhovoru pro klubový web.

Podle svých slov dříve, než čekal, přesněji po třech trénincích, se dostal i do zápasové akce. Třináct bodů v jeho podání sice v Ostravě nedokázalo odvrátit porážku 1:3, potvrdilo ovšem, že angažování syna někdejší opory Aera, dnes špičkového trenéra, může být velkým přínosem. Po kapitánu Hladíkovi byl Svoboda druhým nejčastěji bodujícím hostujícím hráčem zápasu.

Zdroj: David Kratochvíl„Bohužel ještě nejsem s klukama řádně sehraný a prozatím nemám v palci jejich herní systémy, ale to je jen otázka času. Na hřišti jsem se mezi nimi cítil výborně, atmosféra byla výborná, jen škoda výsledku. Věřím, že to teď v zápase proti Brnu napravíme,“ hodnotil s výhledem na sobotní domácí duel. Adaptace na nové spoluhráče prý nebyla nikterak složitá.

„V Aeru hraje pár kluků, se kterými jsem hrál minulé sezony a známe se moc dobře. Obecně se v týmu pohybují převážně mladí kluci v mém věku, které minimálně znám od vidění. Parta se mi zdá skvělá, v kabině je spousta srandy. Věřím, že nám tahle pozitivní nálada vydrží do konce sezony.“

HOSTOVÁNÍ NEŠLO

Přestup, od kterého si na Odolce slibují zvýšení konkurence v kádru, nebyl původním záměrem. Vedení Aera mělo nejdříve zájem o hostování. Dohodlo se na něm s hráčem i jeho klubem.

K překvapení všech zainteresovaných jej ale nebylo v této fázi sezony možné u tak mladého hráče administrativně realizovat. Na řadu tak přišlo jednání o přestupu, vedení Pražanů svolilo i k němu.

„Honza je výborný kluk, dostal se ovšem do role čtvrtého smečaře. Je mu dvacet let a na Odolce se mu naskytla možnost herní praxe. První liga bohužel stojí, nemohl nastupovat za béčko. Dostal šanci a byla by hloupost mu v ní bránit,“ objasnil trenér Lvů Tomáš Pomr. Svoboda je v jeho očích hráčem, kterého si přeje mít v týmu každý trenér. „Má skvělý přístup k volejbalu, jde o optimistu,“ uvedl Tomáš Pomr.

V aktuálním kádru Odolky nejde o první případ, kdy Aero sáhlo po potomkovi některé ze svých dřívějších opor. Do stejné kategorie patří také Michael Hradava, Martin Kop a Jakub Holčík. Vyjde sázka na osvědčené jméno i tentokrát?