Šanci na překvapení ztratili hned v úvodu. Futsalisté Olympiku prohrávali v Edenu s domácí Slavií po sedmi minutách utkání 19. kola Varta ligy o čtyři branky. Zlepšení hostů sice přineslo „hratelné“ snížení, Pražané ale rychlou odpovědí a dalšími góly zkraje druhého poločasu soupeře definitivně dorazili. Vyhráli 9:4.

Varta liga, 8. kolo: Olympik Mělník - Slavia Praha (4:9) | Foto: Dana Šubová

„Věděli jsme, že Slavie nejvíc hrozí z rohů. Celý týden jsme se na to připravovali a v zápase po šesti minutách dostaneme tři góly z rohu. Co na to říct… Strašně nás to položilo,“ vrátil se trenér Mělníka Jakub Němec k nevydařenému vstupu do utkání.