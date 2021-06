Podle člena vedení a jednoho z trenérů Roberta Votipky není spojení ragby a Úžic zcela nové. „S ragby jsme tu začínali před nějakými třinácti lety společně s Pavlem Hrubým, který klub zakládal. Záhy jsme jej ale přestěhovali do Kralup,“ připomněl začátky Robert Votipka v přestávce jednoho ze zápasů turnaje, ve kterém se kromě koučování týmu v zelenočerných dresech věnoval i pískání a ošetřování.

Zdravotních šrámů bylo mimochodem hned několik, což sice k ragby více či méně patří, dost možná ale tentokrát sehrála roli i dlouhá koronavirová pauza. „Člověk se tomu bohužel někdy nevyhne, občas nějaká zranění jsou, ale vesměs to není nic vážného,“ ujistil Pavel Hrubý.

Ale zpátky k tomu, proč už oba nedělají ragby v Kralupech, kde se pyšní několika kategoriemi včetně dospělých, a místo toho začínají pár kilometrů stranou znovu od píky.

„S kolegy ve stávajícím vedení jsme se nebyli schopni domluvit na tom, jak chceme s ragby pokračovat a kam směřovat,“ objasnil Votipka, který si do patnácti let zahrál závodně za Spartu a nyní se už řadu let věnuje předávání zkušeností.

V čem spočíval názorový rozkol? Zjednodušeně řečeno v číslech 15 a 7. Znalcům ragby okamžitě naskočí, že tedy v počtech hráčů v týmu.

„Sedmičkové ragby nám dává při současném tristním stavu základny ragbyových hráčů větší smysl. Proto jsme zvolili návrat k variantě menší formy, přijde nám jako jediná možná,“ osvětlil Votipka, zatímco v kralupských Mikovicích preferují hraní s patnáctičlennými týmy. „Držím jim palce, i když té jejich cestě tolik nevěřím. Je to jejich volba. S Pavlem jsme to viděli podobně a po diskusi s rodiči v naší kategorii jsme si to vyhodnotili tak, že začneme od nuly,“ dodal Votipka.

Pod novým oddílem zatím funguje tým U14 i s několika mladšími či staršími členy. Ve výhledu by ale nemělo zůstat pouze u jedné kategorie. „Od podzimu máme v plánu začít s úplně nejmladšími. V Úžicích jiný dětský sportovní oddíl není, takže ragby by znovu mohlo zapustit kořeny,“ nastínil Robert Votipka. Že by si oddíly vzdálené jen přes dálnici a řeku měly konkurovat, si nemyslí. „Nemáme ambice někomu konkurovat. Naší vizí jsou ty sedmičky, kterých je poměrně málo.“

Podle trenéra Pavla Hrubého, který jako hráč roky působil v pražské Irudice a je přímo z Úžic, ukáže dlouhodobé směrování tamního oddílu až čas. „Základem je pro nás nyní vybudovat mládežnickou základnu, pak se uvidí. Zatím jsme na začátku. V Úžicích žádný jiný sportovní oddíl pro děti není, předpokládám, že zájem bude,“ očekává.

I když je ragby považováno za sport tvrdých chlapů, může jej hrát prakticky kdokoli. Ostatně i sobotního prvního turnaje (bez porážky jím prošli jen domácí) se účastnil i ryze dívčí tým RC Strong Girls z Velkých Popovic. V Kralupech si před časem pro změnu založily družstvo i maminky malých ragbistů. Kdo se bude nakonec prohánět na trávě v Úžicích?