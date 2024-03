Tím, že byl u týmu i během posledního utkání sezony, předpokládám, že se rozcházíte v dobrém. Je to tak? No jasně. Kuba odvedl super práci. Naše mezilidské vztahy jsou vynikající. Vidím, že i s kabinou je v pohodě. Tady nebyl žádný problém, že by chtěl někdo někoho vyhazovat.

Nešlo tedy o rozhodnutí ze dne na den třeba kvůli výsledkům? Nemohou za to ani výsledky. Cítili jsme já, on i hráči, že je potřeba změna a najít něco jiného, co týmu dá impuls. Řešili jsme to už nějaký půl rok zpátky a domluvili se, že po sezoně skončí, a my půjdeme zase dál. A budeme hledat možnosti, jak tým restartovat. Doplnit kádr o nějaké kvalitní mladé hráče. Abychom nehráli devátý desátý flek, ale do šestého místa.

Začněme od konce. Po závěrečném utkání vyšlo na veřejnost, že u mužstva končí trenér Jakub Němec… Kuba u nás za pět roků odvedl skvělou práci. Posunul se z hráčské pozice. První roky nebyly nejlehčí. Dozvuky, že s klukama hrál, byly na jejich spolupráci vidět. Než si vybudoval autoritu a hráči poznali, že je kvalitní trenér, posouvá sebe i je dopředu, používá moderní trendy a chce hrát moderním stylem, tak to chvíli trvalo. Ale za mě tým posunul obrovsky dál. Škoda této sezony, kdy nám shodou okolností úplně nevyšla tak, jak jsme si přáli. Cílem bylo páté místo. Že to nevyšlo, nebylo trenérem, ale hráči. V hodně zápasech se našel někdo, kdo udělal obrovskou chybu, která vedla ke gólům, které znamenaly ztráty bodů. Bylo to často lajdácké, lehkovážné, nezodpovědné a vždy ten výsledek ovlivnil. Hlavně domácí prohry o gól, nebo remízy, kdy jsme ztratili prakticky nějakých osm bodů. Mohli jsme být naprosto v klidu a hrát pátý, maximálně šestý flek.

Chyběl vám třeba i ten adrenalin na lavičce?

Z pozice vedoucího týmu jsem si ho "užíval" každý týden. Samozřejmě u trenéra je to trošku jiné a kdybych věděl o někom, kdo to u nás zvládne a posune výš, nechám ho trénovat. Ale nikoho vhodného momentálně nevidím a to ani třeba mezi bývalými hráči. Zkusíme jít takovým svým modelem. S našimi zkušenými hráči jako Abrham, Vokoun, Gabčo zkusíme udělat úplně jiný tréninkový proces. Každý bude mít na starosti nějakou herní dovednost. Někdo se zaměří na obranu, někdo na standardky, někdo na útočné kombinace. Tréninky budou takto rozdělené, kluci je povedou a budou se v nich seberealizovat. Já to zaštítím z pozice manažera týmu. Budu tam, budu s nimi spolupracovat, vše vyhodnocovat a pomaličku je posouvat, aby tréninky vedli oni a zdokonalovali se i v trenérské činnosti.

Pojďme se ještě ohlédnout za skončenou sezonou. S jakou filozofií, co se týká výběru a doplnění hráčů, jste do ní šli? Rok předtím jste spoléhali třeba i na dva Brazilce…

Brazilci. Neříkám, že to byl úplný krok vedle. Jeden se povedl, druhý ne. Ale byly s tím obrovské starosti, co se týká zabezpečení ubytování, jídla, komunikace, zdravotního pojištění. Obrovské náklady, které už jsem nechtěl absolvovat. Nevyplatilo se to z pohledu jejich přínosu. Negativa přebily pozitiva. Na začátku minulého léta jsme museli nahradit hráče, kteří u nás skončili. A nebyli to jen tak nějací hráči do počtu - Nečas a Šiler. Shodou okolností po krachu Český Lípy byli k mání Abrham, Mešić a Výborný. Domluvili jsme se, že půjdou k nám a pomohou. Ještě před sezonou se však Výborný rozhodl, že by to kvůli pracovnímu vytížení nedával. Druzí dva k nám přestoupili. A třeba rozjezd Abrhama do sezony byl famózní, pak ho přibrzdilo zranění kolene. UMešiće to nebylo úplně ideální. Měl osobní problémy a tak jsme se po pár měsících domluvili na přerušení jeho činnosti v Olympiku. Takže jsme přišli o dva hráče, se kterými jsme počítali do základu, a už nás nebylo dvanáct kvalitních do áčka, ale jen devět plus tři mladí. A když vypadli dva tři zkušení, což se od listopadu stávalo pravidelně, museli hrát i ti, co hrají futsal sotva rok s juniorkou. Bylo to strašně znát. Tým byl narušený a neměli jsme kvalitu, abychom hráli do šestého místa. I přes to jsme na play-of mohli a měli dosáhnout, chybělo málo. Sice bychom narazili na Plzeň nebo Chrudim a všichni víme, jaké by to byly zápasy.

Absence vás provázaly celou sezonou, že?

Opět se v zimě zranil Šanda a další brankář Buchvak měl taky zdravotní potíže, a to byly další problémy. Podařilo se nám přivést dalšího kvalitního brankáře Petera Tarra, který chytal za univerzitní tým ČVUT Praha a hrál finále univerzitní ligy, kde mě svým výkonem tuze zaujal. V listopadu se zranil Abrham, Matěj Sváta měl v prosinci covid, Šup problémy se zády, Šuba mladší půlku sezony promarodil, potíže měl i Lehner. Neustále někdo chyběl. Pravidelně jsme zápasy přes zimu hráli se šesti, maximálně sedmi "áčkovými" hráči a museli si pomáhat i s juniory, Křížkem a Bangou. Nebylo to optimální.

Jaké celkové hodnocení sezony vám z toho tedy vychází?

Takové, že ambice a oči byly veliké, ale skutek utekl. Kvůli tomu, že hráči, co jsme s nimi počítali, nakonec dali Olympiku vale a že jsme měli mraky nemocných a zraněných. Někteří kvůli tomu pak nebyli fyzicky připravení na první ligu.

Tabulka 1. Futsal ligy po základní částiZdroj: futsalliga.cz

Vaše vyhlídky, co se týká budoucího kádru?

Je super, že hráči, kteří předváděli pravidelné kvalitní výkony jako Vokoun, Abrham nebo Šup, zůstávají. K nim se přidávali i Machytka a mladý Sváta. Tato sezona příliš nevyšla Pepíkovi Gabčovi a Matěji Svátovi, kteří jinak patřili mezi lídry. V lednu jsme přivedli Lukáše Chalupu, je to technicky velice šikovný hráč a až zapracuje na taktické stránce, bude velkým oživením týmu. Smozřejmě se poohlédneme i po hráči či hráčích zvenku, ale prioritní bude doplnění z naší U-17 a U-19. Doufám, že příští rok bude lepší. Pro mě osobně bude hodně zlomový. Nechci stále hrát nějaké sedmé až desáté místo. Jestli neuděláme dobrý tabulkový výsledek, pak zvážím další působení Olympiku v první lize.

Nakonec nejsvětlejším momentem sezony byl asi titul nejlepšího střelce pro Jiřího Vokouna. Paradoxně nebude mít možnost ukázat se v play-off. Co na to říkáte?

Samozřejmě. Jirka celý rok, a nejen tento, ale i minulý, Olympik táhl. Víme, že je to nadstandardní hráč a že by třeba mohl hrát jinde. Je otázka, jestli styl hry, který pramení ze stylu Olympiku, by uplatnil třeba v Chrudimi nebo Plzni, které hrají úplně jinak. Třeba i v repre, kam jede jako nejlepší střelec, mu trenér takový prostor nedá. V zápasech ho nechá hrát chviličku, nevyužije jeho rychlosti, dynamiky, což je velká škoda pro všechny. Myslím, že Olympik je Jirkovi šitý. Je tady lídrem, hvězda, a proto ani nemá nějaké velké úmysly odcházet. Je tady spokojený. Jeho výkonům samozřejmě odpovídá i postavení v týmu. Škoda, že se k němu nepřidali i další hráči. Třeba Pepík (Gabčo) byl minulý rok výborný v kanadském bodování, nebo Matěj Sváta. Jirka je teď strašně odskočený a za ním je obrovská díra. A také proto jsme takhle nízko. Nenašli se další hráči, kteří by ho doplnili.

Na Jiřího Vokouna musí pravidelně chodit nabídky, nebo ne?

Jo, každým rokem jsme měli jednání, ať to byla Plzeň, Chrudim nebo Sparta. Samozřejmě díky tomu, že měl u nás podepsanou profesionální smlouvu, jsem vždy mohl říct ne, protože nepřišla nabídka taková, aby mi zavřela pusu. Nějakých 250 - 300 tisíc za takového hráče, je do rozpočtu klubu skoro nic, to jsou výdaje na necelé dva měsíce. Kdyby někdo přišel a řekl tady máš milion, dej nám ho, už bych přemýšlel. Ale to nikdo neudělá. Ale zase zbavit se takového hráče, v tu chvíli by tým přišel o lídra a klidně bychom mohli spadnout do druhé ligy, co si budeme povídat.

Čeká vás ještě pohárové utkání. Máte už tedy po sezoně, nebo budete trénovat?

V pondělí jsme měli závěrečný trénink. Počkáme si na pohár. Myslím, že všichni kluci budou rádi, že je konec. Ono se to nezdá, ale třikrát týdně trénovat futsal, dvakrát třikrát fotbal, v pátek zápas futsalový, v sobotu fotbalový. Volno máš prakticky jenom v neděli. Někdy. Většina kluků chodí do práce nebo do školy, takže jsou prakticky víc jak profesionálové. Jsou unavení, potřebují něco vypustit. Myslím, že jaro, sluníčko, léto a konec futsalu nám všem pomůže se těšit na lepší zítřky (s úsměvem).