Odolena Voda - O jedno z největších překvapení základní části UNIQA extraligy mužů se postarali volejbalisté Aera. Ve svém úvodním mistrovském utkání v novém roce si v domácí hale vyšlápli na úřadujícího mistra z Karlových Varů. Po nemastném, neslaném výkonu hostí vyhráli zaslouženě 3:1.

Volejbalisté Karlovarska (v černém) dosáhli v UNIQA extralize v souboji s Odolenou Vodou na čtvrtou výhru v řadě za sebou. | Foto: Deník / Daniel Seifert

Nejlepší zápas za poslední roky! Pecka! Úžasné! Fanoušci Odolena Vody nešetří po sobotním vystoupení superlativy. Právem. Vždyť proti sobě stály desátý a třetí tým tabulky, loňský účastník baráže a šampion.

Jenže ač měl duel jednoznačného favorita, na palubovce to neplatilo. Taktovky se od začátku chopili domácí. Hnáni více než 750 diváky ovládli první dva sety. Naději vykřesal účastník Ligy mistrů ve třetí sadě, kdy snížil na rozdíl jednoho setu 1:2. To ale bylo ze strany favorita vše.

„Bojovali jsme společně s diváky jako jeden muž a jsme moc rádi, že se nám podařilo porazit Karlovarsko za tři body,“ zářil pak kapitán Odolky Tomáš Kotrch.

„Hráči bojovali od začátku až do konce a dokázali si, že hrát můžou s každým soupeřem,“ těšilo trenéra vítězů Jiřího Šillera. „Chtěl bych pochválit diváky za to, jakou nám dnes vytvořili atmosféru a podporu,“ přisuzoval rovněž on podíl na úspěchu tradičně bouřlivé kulise.

„Chybělo nám více bojovnosti,“ smutně se ohlédl za pátou extraligovou prohrou trenér Karlovarska Jiří Novák. A nebylo divu.

Varáci nepodali výkon hodný úřadujícího mistra a před dalším vystoupením v Lize mistrů, ve kterém se představí na palubovce Modeny, tak přidali trenéru další vrásky na čele.

„Ve chvílích, kdy jsme byli trochu pozadu ve skóre, jsem postrádal bojovnou morálku a osobní zodpovědnost za výsledek, některým hráčům bylo jedno, jak to dopadne, nebo na to mentálně nemají,“ zlobil se Novák a hned přidal: „Nicméně Odolka hrála dobře. Ve třetím setu jsme viděli, co by na ní mohlo platit, ale nebyli jsme schopní vyvíjet tlak celý zápas.“

Nespokojen s výsledkem i hrou svého týmu byl i kapitán Ondřej Hudeček. „Dá se říct, že kromě třetího setu, kde jsme udělali nějakou sérii na podání, tak nás přehráli, což není dobré zjištění, budeme se muset nad tím zamyslet a jednoduše zlepšit naší hru,“ zlobil se Hudeček.

Už ve středu může Odolka nechat zakusit svou domácí sílu dalšímu elitnímu soupeři, v dohrávce čtrnáctého kola hostí lídra tabulky – českobudějovický Jihostroj.

AERO O. Voda – VK ČEZ Karlovarsko 3:1 (17, 22, -16, 18, nejvíce bodů: Hladík 16, Walsh 13 – Rejlek 22, Patočka 11, diváci: 756,

Aero: Vanags, Gear, Russell, Hladík, Walsh, Viiber, libero Hadrava, střídali: Mikula, Vachoušek, Holčík).