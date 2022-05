Domácím se povedl hned první set. Hosté naopak zvládli skvěle druhý. Zato třetí znovu z jihočeské strany za moc nestál. Zápas o bronz připomínal houpačku. Po hodině a půl vedli domácí 2:1 na sety.

FOTBALOVÉ STŘÍPKY: Rajnoch dostal sedm zápasů. A uklízečka na plac!

Trenér Jihočechů Dvořák zkoušel, co se dalo, ale stabilitu výkonu hledal marně. V polovině čtvrtého setu se Jihostroj dostal do vedení, fungovala výborně obrana na síti. V koncovce zářil Radek Mach. Zablokoval a prakticky právě on poslal duel do pátého setu.

V něm začal Mach zbytečnou chybou (dvojdotek při nahrávce). Domácí vedli 8:4. Bombou do soupeřova pole snížili Jihočeši na dvoubodový rozdíl (9:7). Právě rozdílem dvou bodů skončil celý zápas 15:13.

O tom, kdo si nakonec pověsí na krk pomyslný bronz, rozhodne úterní zápas v Českých Budějovicích. „Víme, že to bude v Budějovicích těžké, ale dnes hráči zjistili, že i Budějovice se dají porazit, což se Aeru dlouhé roky nedařilo. Na to utkání se musíme co nejlépe připravit, moc času není," uzavřel trenér Kop.

Rytíři se rozloučili se sezonou a za dresy vybrali téměř 150 tisíc korun

Od. Voda – Jihostroj ČB 3:2 (21, -11, 17, -23, 12)

Rozhodčí: Spáčil, Kovář. Diváci: 778.

O. Voda: Shchadilov, Horák, Démar, Svoboda, Carmody, Hladík, libera Hadrava, Saada (Chevalier, Chancy)

Č. Budějovice: Sedláček, De Amo, Michálek, Mach, Schouten, Licek, libero Kryštof (Stoilovič, Kriško, Piskáček, Šulista, Polák, Juračka)