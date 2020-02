Severočeši měli v posledních dnech velmi nabitý program. Během pěti dnů odehráli tři mistrovské zápasy. V úterý nestačili na Karlovarsko, ve čtvrtek porazili pražské Lvy a v sobotu nečekaně padli s Odolenou Vodou. Nad Středočechy sice vyhráli první set 25:17, ale v dalších třech padli 23:25, 23:25 a 25:27. Celkově tak prohráli 1:3.

„Po prvním setu a ještě po části druhého by mě vůbec nenapadlo, že tady zvítězíme za tři body,“ usmíval se po utkání kapitán vítězů Martin Hladík. Jeho tým se ve druhé sadě zvedal k vyrovnání z krajně nepříznivého stavu 2:9 a později ještě 11:17. „Možná nám to mohlo trochu pomoci, že si domácí už mysleli, že utkání mají vyhrané, že už je skoro po zápase. Kluci se potom zvedli, hráli výborně a myslím si, že potom za výkon a bojovnost jsme si tři body dnes zasloužili.“

Trenér Jiří Šiller byl rád, že tým i přes špatný začátek utkání zvládl a potěšil fanoušky, kteří na utkání vážili cestu. „Po katastrofálním začátku se nám povedla střídání a soupeř byl už možná trochu unaven po těch zápasech, které měl nyní za sebou. Toho jsme myslím využili a takovým nadšeným výkonem, hlavně v poli dobrým výkonem a na bloku, se nám podařilo vyhrát,“ líčil.

Domácí kouč Michal Nekola zmínil, že si jeho tým prohrál utkání sám, zároveň ale vyzdvihl výkon soupeře. „Od toho nepříznivého stavu zahrál fantastické utkání až do konce zápasu s minimálním počtem chyb. Tlačil nás servisem a my jsme potom hráli vysoké balóny a s těmi si soupeř snadno poradil. Odolka zvítězila zaslouženě,“ řekl Nekola.

Kapitán Dukly Jan Štokr mluvil o neomluvitelné ztrátě. „No, jednou to muselo přijít, že prohrajeme v domácí hale, ale určitě ne s Odolkou a určitě ne po tom, co vyhrajeme hladce v prvním setu a v druhém hodně vedeme, pomalu máme vyhraný set, a navíc soupeře máme celou dobu pod sebou,“ litoval kapitán Dukly Jan Štokr. „Takže toto ne, to je neomluvitelné. Sice jsme se zvedli ve čtvrtém setu, ale bylo to málo. Ztracené body jsme potřebovali,“ nevymlouval se Štokr.

Liberec – O. Voda 1:3 (17, -23, -23, -25)

O. Voda: Vanags, Taylor, Duncan-Thibault, Hladík, Gear, Viiber, libero Hadrava (Kraffer, Holčík, Horák).

Ostatní výsledky: Brno – Karlovarsko 2:3 (22, -22, 17, -21, -11), Kladno – Příbram 3:1 (-15, 22, 23, 17), Beskydy – Ostrava 3:2 (-19, -15, 19, 21, 12), Praha – Č. Budějovice 0:3 (-24, -22, -22), Ústí n. L. – Zlín 1:3 (-20, 20, -13, -17).

1. Karlovarsko 18 13 3 2 0 52:14 47

2. Č. Budějovice 18 10 3 3 2 45:25 39

3. Brno 17 9 3 3 2 43:26 36

4. Liberec 18 9 3 0 6 41:26 33

5. Lvi Praha 18 8 1 1 8 31:32 27

6. Kladno 18 7 1 4 6 33:38 27

7. Odolena Voda 18 6 4 0 8 34:34 26

8. Ostrava 17 6 2 4 5 34:31 26

9. Zlín 18 6 0 1 11 23:42 19

10. Příbram 17 3 2 4 8 28:41 17

11. Beskydy 18 3 1 2 12 22:47 13

12. Ústí nad Labem 17 2 1 0 14 15:45 8