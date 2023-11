Nejlepším možným způsobem vstoupili do CEV Challenge Cupu volejbalisté Aera Odolena Voda. V úvodním utkání šestnáctifinále evropského poháru vyhráli ve španělské Melille 3:0 (-21, -19, -18). Odvetné utkání je na programu ve středu 29. listopadu od 18 hodin v hale na Odolce.

Volejbalisté Aera Odolena Voda vstoupili do evropského poháru výhrou 3:0 na půdě španělské Melilly. | Foto: Aero Odolena Voda

„Očekávali jsme těžký zápas a myslím si, že výsledek neodpovídá kvalitě soupeře,“ přiznal po utkání trenér vítězů Marcin Kryś.

Středočeský tým nedovolil soupeři před více než pěti stovkami diváků ani set. Ve všech třech byl po většinu času ve vedení, které bez větších komplikací v koncovce dotáhl do zdárného konce. Šestnácti body měl na výhře nejvýraznější podíl univerzál Jacob Kern.

Aero vyrazilo na africkou misi, domácí odvetu odehraje v unikátních dresech

„Naším výkonem jsme Melille nedovolili předvést to nejlepší, do ničeho jsme je nepustili. Kluci to zvládli mentálně i volejbalově, a za to bych je chtěl pochválit. Přesto je před námi strašně těžká odveta," dodal v poločase souboje Marcin Kryś.

Do domácího utkání hráči nastoupí nejen s dobrou výchozí pozicí, ale také ve speciálních dresech. Výtěžek z jejich dražby klub spolu s výnosem ze vstupného a prodeje propagačních materiálů věnuje prostřednictvím nadačního fondu Kapka naděje Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze 2.

Sestava Aera: Carabali, Durski, Svoboda, Blumbergs, Kern, Chevalier, libero Rasinperä, dále připraveni Hadrava, Hladík, Melichar, Šulc, Démar, Jachnicki).