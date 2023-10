Vítězství na mokré dráze a potvrzení třetího místa v konečném pořadí. Tomáš Pekař a jeho tým Carpek Service zažili úspěšný víkend při podniku Clio Cup Series v nizozemském Zandvoortu, který uzavřel letošní ročník středoevropského hodnocení.

Carpek Service během závodů Clio Cup Series v Zandvoortu | Foto: DPPI/Grégory Lenormand

„Bylo to skvělé,“ neskrýval Pekař své nadšení. „Na mokru jsem si věřil. Voda mi svědčí a když prší, tak se mi zkrátka daří dosahovat lepších výsledků. Jsem moc rád, že to tak dopadlo. V takových podmínkách totiž uděláte chybu velice snadno,“ radoval se.

Vrchol víkendu sice český závodník zažil až v neděli, už po sobotě ale mohl mít úsměv na rtu. V tradičně vyrovnané bitvě, která se konala ještě na suché dráze, dojel do cíle na celkové deváté pozici a současně na čtvrté příčce ve středoevropském hodnocení. Zde navíc o stupně vítězů přišel až v samotném závěru, kdy ho předjeli dva jezdci včetně Francouze Guillaumeho Maia. Nebylo to ovšem zas tak důležité. Svým výsledkem si totiž Pekař definitivně zajistil bronzovou pozici v konečném pořadí středoevropského šampionátu. Navíc byl plný pozitivních dojmů.

„Hodně dobře jsem si zazávodil a moc jsem si to užil. Podstoupil jsem spoustu soubojů, hodně jsem předjížděl a také jsem musel bránit pozice. Byl to zábavný závod a přál bych si, aby bylo takových více,“ užíval si.

Že by neděle mohla přinést lepší výsledek, ukázala již kvalifikace. V ní jezdec stáje Carpek Service zajel na mokré dráze čtvrtý čas absolutně a na startu mu tak patřila druhá řada. Toto postavení sice nemohl příliš zužitkovat, neboť se ředitelství závodu rozhodlo absolvovat úvodní kolo za zpomalovacím vozem, po restartu se ale držel v kontaktu se čelní skupinou. Klíčový moment přišel o několik minut později, když kolidovali Gabriele Torelli s Anthonym Juradem. To českého jezdce dostalo nejenom na celkové třetí místo, ale také do čela středoevropského hodnocení. Obě pozice poté udržel až do cíle.

Poslední kola ovšem pro Pekaře nebyla nejpoklidnější: „Martijn Kool, který jel za mnou, byl v závěru rychlý a mírně mě stahoval. Byl jsem tedy trochu nervózní. Nakonec to ale dobře dopadlo,“ oddechl si.

V rámci středoevropské klasifikace šlo pro Pekaře o druhé letošní vítězství. Na první triumf dosáhl o měsíc dříve při druhé jízdě na rakouském Red Bull Ringu. Na celkových stupních vítězů stál potřetí v sezoně. Bronzové výsledky vybojoval už při druhých jízdách na Hungaroringu a právě při zmíněném závodě v Rakousku.

Pohár si z Nizozemska odvezl i Pekařův týmový kolega Henrik Seibel. Němec sice v celkovém pořadí zaznamenal dvě 19. místa, mezi středoevropskými challengery ovšem bral čtvrtou, respektive třetí pozici. V konečném pořadí tohoto hodnocení obsadil pátou příčku.

Pro stáj Carpek Service letošní sezona ještě nekončí. Tomáš Pekař se totiž představí i při závodech Clio Cup Series ve španělské Barceloně, které se uskuteční o víkendu 10.-12. listopadu.