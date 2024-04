První závod, první vítězství. Tomáš Pekař a stáj Carpek Service si na maďarském Balaton Parku nemohli přát lepší začátek nové sezony ESET Cupu. Při úvodním klání Clio Cupu Bohemia dal ale mělnickému jezdci pořádně zabrat Bartlomiej Mirecki.

Tomáš Pekař zahájil novou sezonu tím nejlepším možným způsobem. Při úvodním závodě seriálu Clio Cup Bohemia na maďarském okruhu Balaton Park si dojel pro vítězství. | Foto: Petr Frýba

"Bylo to skvělé. Hlavní souboj sice probíhal s Bartkem, ještě v půlce závodu nás ale jelo ve vedoucí skupině pět," užil si Pekař cestu za prvním letošním triumfem.

Už před sezonou vše nasvědčovalo tomu, že letošní ročník Clio Cupu Bohemia bude vyrovnanější podívanou než kdy dříve. Očekával se totiž výrazný nárůst účastníků. Na Balaton Parku, kde celý šampionát i většina závodníků startovala vůbec poprvé, se představilo 23 vozů. V kvalifikaci sice Pekař vybojoval pole position a několik prvních pár kol vedl závod, brzy ale poznal, že cesta na nejvyšší stupeň nebude přímočará. Dostal se před něj totiž Bartlomiej Mirecki a polský jezdec poté několik kol držel vedení ve svých rukou.

Carpek zaútočí na další úspěch v Eset Cupu. K Pekařovi se připojí mladá krev

"Už jsem se smiřoval s tím, že dojedu do cíle jako druhý," přiznal Pekař. "Na dlouhých rovinkách před prudkým brzděním mě totiž vždy zablokoval. Jezdil hodně na vnitřek tak, abych ho nemohl předjet. Na tomto okruhu se sice předjíždí dobře, jsou zde ale dlouhé rovinky, po kterých přichází prudké brzdění a pokud se soupeř rozhodne, že vás bude na vnitřku pokrývat, tak se před něj dostáváte hodně těžko," vysvětlil.

Nakonec ale Pekař na Mireckého recept našel. Díky tomu to byl nakonec právě on, kdo po skončení 25 minut dlouhého závodu stál na nejvyšším stupni. Svou cestu za obhajobou titulu tak zahájil tím nejlepším možným způsobem.

"Přemýšlel jsem, kde to na něj vymyslím. Zkoušel jsem to na různých místech a nakonec to vyšlo v pomalé zatáčce, ve které se moc často nepředjíždí. Bartek to tam ale otevřel o něco více a já toho využil. Měl jsem trochu štěstí, ale jsem rád, že to vyšlo," vrátil se ke klíčovému momentu závodu.

Finále plné soubojů. Pekař si z Barcelony odvezl dobrý pocit i pohár

Z jezdeckého hlediska na Pekaře nový maďarský okruh, který byl otevřen teprve loni, příliš velký dojem neudělal. Uznává však, že trať, která se nachází nedaleko Balatonského jezera, může přinášet zajímavé závody.

"Pro jezdce je to nudný okruh, pro podívanou je ale dobrý. Na dlouhých rovinkách, kde se dá využít větrného pytle, může soupeř jedoucí za vámi nabrat trochu větší rychlost. Díky tomu se tu dá lépe předjíždět. Je zde spousta míst, kde se dá předjet. Můžeme jich tu najít klidně i pět nebo šest," řekl.

Tomáš Pekař nebyl jediným jezdcem, díky kterému byl Carpek Service v sobotu na Balaton Parku vidět. Polský mladík David Dziwok totiž po startu ze druhého místa dorazil do cíle jako čtvrtý, přičemž velkou část závodu strávil v čelní skupině. Na třetího Nika Stefančiče mu chybělo jenom 251 tiscín. Filip Bartoš byl klasifikován jako sedmnáctý.

Nedělní závod čeká kategorii Clio Cup na Balaton Parku od 11:45. Na jeho startu dojde k otočení nejlepší pětice ze soboty. Nejvýše postaveným jezdcem Carpek Service na roštu tak bude druhý Dziwok. Pekař začne jakožto vítěz z páté pozice. U Filipa Bartoše se na 17. místě nic nezmění.