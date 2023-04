/PŘIDÁNA FOTOGALERIE/ Drama se smutným koncem pro Mělník přineslo druhé čtvrtfinalové utkání nejvyšší futsalové soutěže. Domácí Olympik se po základní hrací době rozešel před zaplněnou halou s pražskou Slavií smírně 3:3. O vítězi tak muselo rozhodnout prodloužení. To přineslo nakonec ještě tři změny stavu, ta poslední přisoudila Pražanům vedení 2:0 na zápasy a postupový mečbol mezi čtyři nejlepší týmy. V sobotu se série vrátí do Edenu.

1. Futsal liga, 2. čtvrtfinále: Olympik Mělník - Slavia Praha (4:5P), 30. 3. 2023 | Foto: Dana Šubová

Mělničtí vedli v domácí odvetě už 3:1, tedy stejným poměrem, jakým o dva dny dříve padli v Praze. Jejich soupeř ale dokázal ve zbylém čase ještě srovnat. Gól, který přinesl prodloužení, padl při power-play sešívaných necelé čtyři minuty před koncem.

V nastaveném čase to už byl Mělník, kdo doháněl. Po dlouhé penaltě proměněné Vokounem se to napoprvé ještě velmi rychle povedlo, na trefu Ševčíka už ale domácí reagovat nezvládli.

„Spadlo mi to v pravý moment,“ narážel autor vítězného gólu na skutečnost, že proti Mělníku v sezoně až dosud neskóroval a nepřipsal ani asistenci. „Jsem rád, že jsme to zvládli a dokázali ubránit jejich power-play, kterou mají velice nepříjemnou. Máme mečbol, tak věřím, že to v sobotu zvládneme a už sem nebudeme muset jet. Když jsme prohrávali o dvě branky, tak jsme dokázali hned snížit, to bylo pro vývoj zápasu velice důležité a udrželi jsme se v kontaktu. To nejdůležitější je to, že jsme to celé zvládli a vezeme druhý bod,“ uvedl po utkání Matúš Ševčík.

V domácím táboře zavládlo pochopitelné zklamání. „Místo aby byl stav zápasů 1:1, tak v sobotu bude mít Slavia mečbol," posteskl si trenér Olympiku Jakub Němec. Zápas podle něj rozhodl snižující gól Slavie na 3:2. „Byl naprosto zbytečný a Slavii dostal na koně. Zápas jsme ale měli rozhodnout už mnohem dříve, ale stejně jako v úvodním jsme doplatili na to, že nejsme schopní proměnit vyložené šance. Slavií dnes opět zachránil skvělý výkon Žezulky. Každopádně dnešní zápas měl velký náboj a kvalitu od obou týmů."

SK Olympik Mělník – SK Slavia Praha 4:5 PP (1:1, 3:3)

Branky: 6. Vokoun, 25. Machytka (M. Sváta), 26. Lukáš (Šiler), 45. Vokoun - 6. Homola (Brychta), 26. Vaktor (Ševčík), 37. Homola, 45. Havrda, 46. Ševčík (Havrda). Rozhodčí: Čurda, Lafek. ŽK: 3:1. Diváci: 350.

Mělník: Buchvak (Korbelář) - Novotný, J. Sváta, M. Sváta, Nečas, Lehner, Šiler, Vokoun, Machytka, Hruška, Ježek.

Slavia: Žežulka (Vondráček) - Brychta, Ševčík, Záruba, Havrda, Homola, Kuča, Habart, Vaktor, Hrdina, Kuchta, Křemen, Sláma.