Slibné vedení nedotáhli. Volejbalisté Aera nechali soupeře poprvé nadechnout

Na to, že prohrají, by si po dvou setech vsadil asi málokdo. Oba volejbalisté Odolena Vody nad do soboty nebodujícím Zlínem vyhráli. Jenže Fatra dokázala v dalším dějství pátého letošním zápasu zabrat a Aero porazila 3:2 na sety.

Volejbalistům Aera se ve venkovních zápasech zatím nedaří navazovat na výkony z domácích. | Foto: Deník/Karel Pech

„Přijeli jsme sem vyhrát, což se nám nepodařilo. Venku hrajeme hůře než doma," uznal po zápase kapitán Odolky Matyáš Démar. „Po dvou vítězných setech jsme pod dojmem vedení hráli ve všech herních činnostech hrozně. Blahopřeji domácímu týmu k vítězství," přidal svůj pohled trenér Martin Kop. „Body jsou pro nás pochopitelně cenné," pochvaloval si naopak šéf domácího klubu a asistent trenéra v jedné osobě Roman Macek, který zápas zhodnotil fotbalovou terminologií. „Pokud bychom to vzali do poločasů, tak v tom prvním, tedy úvodních dvou setech, jsme hráli velmi špatně, v tom druhém strašidelně," zmínil jednoznačnou výhru hostů 25:12. Rodinný souboj vyzněl lépe pro kapitána Odolky. Ale jen těsně Přečíst článek › Před třetím setem s hlavním koučem Fatry Přemyslem Obdržálkem dali hlavy dohromady a provedli změny, včetně na pozici nahrávače. „Rekrutovala se z toho jiná hra, soupeř byl zaskočený. Třetí sadu jsme jasně zvládli, ve čtvrté a páté se nám podařila koncovka," pochvaloval si Macek. Díky zisku dvou bodů i zlepšené hře po utkání mohl schválit. „Nedávný novic v týmu Martin Pavlovský odehrál výborný zápas, k němu se přidal i Karim Lamri," vyzdvihl přínos mladých hráčů. Aero odehraje další duel příští sobotu doma s Beskydy. VSC Fatra Zlín –⁠ Volejbal Aero O. Voda 3:2 (21, 12, -17, -22, -13) Nejvíce bodů: Čeketa 27, Pavlovský 16, Čechmánek 9 – Saada 22, Shchadilov 19, Hladík 11. Útoky: 54:59. Esa: 6:5. Bloky: 12:14. Chyby: 24:26. O. Voda: Shchadilov, Horák, Hladík, Saada, Carmody, Démar, liberoHadrava (Chancy, Jachnicki, Chevalier) Jeli pro tři body, nemají ani jeden. Libiš válku u posledního prohrála Přečíst článek ›