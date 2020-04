Zanedlouho čtyřiadvacetiletá smečařka míří do kádru loňských českých mistryň po necelých čtyřech letech v nedalekém Prostějově. V jeho týmu patřila v posledních sezonách mezi hlavní opory. V uplynulém ročníku zvládla na výbornou úlohu první smečařky. Podle svazových statistik byla v této disciplíně čtvrtou nejlepší hráčkou UNIQA extraligy, a vedení olomouckého klubu to nenechalo bez povšimnutí.

„Na rozdíl od předchozích let jsem už dopředu věděla, že bych měla být jednou z důležitých hráček týmu. Na takový větší tlak jsem zatím nebyla tolik zvyklá, ale nakonec se ukázalo, že mi docela vyhovoval. Mít zásadní roli v mančaftu je rozhodně náročnější fyzicky a hlavně psychicky, každopádně jsem za tenhle posun ve své kariéře ráda. Snažila jsem se na sebe brát větší zodpovědnost, snad se mi to aspoň trochu dařilo,“ ohlédla se za sezonou v rozhovoru pro klubový web v době, kdy ještě neměla o své volejbalové budoucnosti zcela jasno.

Hodně ji mrzelo, že se spoluhráčkami nedostala kvůli koronavirové stopce šanci zabojovat ve vyřazovacích bojích o týmový úspěch v nejvyšší soutěži. „Náhlý konec mě zasáhl velmi a brala jsem ho dost negativně. Sice byla sezona už hodně dlouhá, zvlášť když jsme jako jediný tým soutěže neměli za celý ročník jediný volný víkend mimo vánoční pauzy, únava rostla. Ale přesto jsme se s holkama na vrchol sezony strašně těšily a společně se chystaly, jak uděláme maximum pro úspěch. Potom bylo ze dne na den najednou všechno pryč, veškerá práce i dřina vlastně k ničemu. Makáte a rázem je celá snaha bez závěrečné satisfakce fuč, aniž s tím můžete něco dělat. Pochopitelně jsme byly hrozně zklamané, převládl divný pocit. A svým způsobem přetrvává až doteď, nemůžu se ho úplně zbavit,“ svěřila se s tím, že byla pevně přesvědčená o zisku jedné z medailí.

Nyní se už doma v Kralupech chystá nejen na novou volejbalovou výzvu. „Studuju poslední ročník vysoké školy a zvlášť za současné situace, kdy výuka probíhá výhradně na dálku doma, je to hodně náročné. Dostáváme spoustu úkolů i seminárek, navíc píšu bakalářku a učím se jak na zkoušky, tak na státnice,“ přiblížila. Odreagovat od učení se snaží udržováním ve fyzické kondici. „Stále se jen učit a být zavřená doma bych nevydržela. Proto vyrážím ven na procházky do přírody, někdy vyjedu na kole. A nutím se i do běhání, byť zrovna běh nemám v lásce. Fyzičku je však potřeba si průběžně udržovat, tak se o to snažím.“