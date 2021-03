Pro Ústí šlo o třetí zápas v šesti dnech. Hned v tom prvním se výhrou nad Českými Budějovicemi poprvé v sezoně odlepilo od ligového dna. Proti Mělníku to byli rovněž Severočeši, kdo ve svém lovosickém azylu jako první pohnul výsledkem.

„Vytvářeli jsme si spoustu šancí, které se nám v prvních deseti minutách nepodařilo proměnit. Z prvních dvou šancí jsme gól obdrželi,“ popsal trenér Olympiku Jakub Němec, jak osmý tým tabulky nabral po rohu a penaltě dvoubrankovou ztrátu.

K obratu zavelel jako správný kapitán Šup. Nejdříve potrestal nedisciplinovanost soupeře rovněž z penalty a následně i v početní výhodě po vyloučení Tichého. Ten dohrál brankáře Žežulky odkopávajícího míč tak nešťastně, že si mladá posila ze Slavie způsobila o lavici pod tribunou tržnou ránu na hlavě.

Po ošetření sice odešel po svých, přesto musel do nemocnice na šití. „Nevypadalo to hezky, ale domácí zdravotník odvedl super práci,“ vrátil se k nešťastnému momentu manažer Pavel Šuba s tím, že hráč se domů vracel společně s týmem a měl by být v pořádku.

Ještě na hřišti náladu hostům zlepšil Miker, který je svým prvním gólem v soutěži poslal před půlí do vedení. „Kupodivu nás nakoplo zranění našeho gólmana. Od té doby se nám dařilo šance proměňovat,“ zmínil Němec.

Dvojnásobného střelce v utkání ovšem našli také domácí. Koc po změně stran dvakrát srovnával, na konečných 4:4 v čase 39:34. Čtvrtý úspěch hostů mezitím vstřelil Šustr.

„Odskočit na větší rozdíl než o jedinou branku se nepodařilo. Opět se potvrdilo, že zápas bude vyrovnaný až do konce,“ dodal Němec po gólu inkasovaném při ústecké hře bez brankáře. Ten zajistil výsledek, ke kterému směřoval už první vzájemný duel. Mělničtí jej před necelým měsícem rozhodli dokonce jedinou vteřinu před koncem.

Podle domácího Martina Dlouhého se na jeho týmu projevila únava z náročného programu. „Mělníku jsme chtěli vrátit nešťastnou porážku. To se nám nepodařilo a byli jsme rádi, že jsme v power-play vybojovali alespoň bod,“ řekl trenér Rapidu. „Nejdůležitější bude, aby Jan Žežulka byl v pořádku, přejeme mu brzké uzdravení," vzkázal sportovně.

Rapid Ústí n. L. - Olympik Mělník 4:4 (2:3)

Branky: 11. Macháček (Jelínek), 12. Výborný z pen., 25. Koc (Rozboud), 40. Koc (Výborný) – 14. Šup z pen., 17. Šup (Hrdý), 19. Miker, 30. Šustr (Hrdý). ŽK: 3:2. ČK: 17. Tichý (Ústí). Rozhodčí: Čurda, Nagy. Hráno bez diváků.

Mělník: Žežulka (17. Šanda) – Nečas, Hrdý, Šustr, Jungbauer – Šup, Prejsa, Nedostup, Miker (Lehner, Kalabis).