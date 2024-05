Triumf v sobotním závodě, stříbrná příčka ve druhé jízdě, to vše po nervydrásajících soubojích s Bartlomiejem Mireckim. Tomáš Pekař posbíral při úvodním podniku seriálu Clio Cup Bohemia na okruhu Balaton Park největší počet bodů i navzdory početné konkurenci. Už teď mu je ale jasné, že cesta za dalším titulem nebude vůbec jednoduchá.

Tomáš Pekař a stáj Carpek Service mají za sebou úspěšný první víkend seriálu Clio Cup Bohemia. Na maďarském okruhu Balaton Park si český závodník připsal vítězství a druhé místo. | Foto: ESET Cup/Petr Frýba

"Byl to skvělý vstup do sezony. Moc jsem si to užil. S Bartkem jsme svedli pěkné a férové souboje. Jel pěkně, nedělal chyby a ani si nepočínal nebezpečně nebo agresivně. Je to tedy jezdec, se kterým si je možné hezky zazávodit. Těším se na další možnost se ním poměřit," opouštěl Pekař nový maďarský okruh spokojen.

Bitva o vítězství se nesla ve znamení souboje Pekař vs. Mirecki při obou víkendových kláních. V sobotu šel do závodu z lepší pozice Pekař, který si vyjel v kvalifikaci pole position. Mirecki sice startoval až třetí, brzy se ale posunul na druhou pozici a poté sebral Pekařovi vedení. Bitva mezi česko-polskou dvojicí poté probíhala po celý zbytek 25 minut dlouhého závodu. V závěru se situace nakonec otočila ve prospěch Pekaře. Jezdec stáje Carpek Service projel cílem s náskokem 560 tisícin sekundy.

Sladký triumf po velkém boji. Pekařova premiéra na Balaton Parku byla vítězná

"Už jsem se smiřoval s tím, že dojedu druhý. Na dlouhých rovinkách před prudkým brzděním mě totiž vždy zablokoval. Jezdil hodně na vnitřek tak, abych ho nemohl předjet," přiznal Pekař po dojezdu. Nakonec se ale dopředu dostal. "Zkoušel jsem to na různých místech a nakonec to vyšlo v pomalé zatáčce, ve které se moc často nepředjíždí. Trochu více to tam otevřel a já toho využil," popsal rozhodující moment závodu.

V neděli byla situace trochu jiná. Nejlepší pětice z první jízdy totiž vyrážela v obráceném gardu a díky tomu měl lepší startovní pozici Mirecki. Polákovi se dařilo rychleji probíjet startovním polem kupředu a brzy se ujal vedení. Pekař se sice také propracoval na druhé místo a poté se vydal stíhat lídra závodu, tentokrát byl ale úspěšnější Mirecki. Dvojici v cíli opět dělilo méně než jedna vteřina. V tomto případě činil výsledný rozestup 972 tisícin sekundy.

Koučink mladíků i TCR jako dárek. Carpek Service zahájil předsezonní testování

Ačkoli si Pekař i Mirecki odvezli z Balaton Parku po jednom prvním a druhém místě, nachází se v čele průběžného pořadí český reprezentant. Připsal si totiž celkem pět bonusových bodů. Zatímco tři mu vynesla vyhraná kvalifikace, další dvě nejrychlejší kola v obou závodech. Díky tomu má před Mireckim pětibodový náskok.

Slibná premiéra polského juniora

Tomáš Pekař nebyl jediným jezdcem stáje Carpek Service, který si z Balaton Parku odvezl trofeje. Uspět se totiž podařilo i jeho týmovému kolegovi Davidu Dziwokovi. Polský mladík vybojoval během svého prvního závodního víkendu v kategorii Clio Cup nejprve čtvrté místo při sobotním závodě a poté třetí příčku v neděli. Body si připsal také za druhý nejrychlejší čas v kvalifikaci.

"Jsem velice spokojen. V sobotu jsem totiž udělal příliš mnoho chyb. Kromě toho jsem se také trochu bál předjíždění. V neděli už jsem si ale zvykl a v autě jsem se cítil lépe. Nebál jsem se jít ani do riskantních manévrů, které mi vyšly," pochvaloval si Dziwok.

O svém nedělním pódiovém umístění rozhodl polský mladík až v úplně posledním kole. "V první zatáčce jsem se při brzdění pustil do riskantního manévru. Zablokovala se mi u toho kola a téměř jsem trefil soupeře. Naštěstí to ale dobře dopadlo," říká Dziwok, který se ale o bronzový výsledek musel obávat do úplného závěru. "Musel jsem se hodně bránit. V poslední zatáčce jsem měl navíc štěstí, protože soupeř jedoucí za mnou netrefil brzdný bod a vyjel z dráhy," oddechl si.

Kromě čtvrtého a třetího místa v absolutním pořadí si Dziwok odvezl z Maďarska také první a druhou příčku mezi juniory. V průběžné klasifikaci šampionátu se dělí o třetí místo s Nikem Stefančičem.

Pro třetího jezdce stáje Carpek Service Filipa Bartoše skončila premiéra s Cliem 17., respektive 18. místem. V nabitém poli 23 jezdců nasbíral během víkendu řadu nových a cenných zkušeností, které se bude při svých dalších startech snažit přetavit v první bodované výsledky.

Sezona Clio Cupu Bohemia pokračuje o víkendu 18. - 19. května. Pojede se na rakouském Red Bull Ringu.