Že by i neděle mohla být pro Pekaře úspěšná, naznačovalo už ráno. Počasí totiž bylo úplně jiné než v sobotu. „Chrám rychlosti“, jak se slavnému italskému okruhu přezdívá, byl zkrápěn kapkami deště. To byly přesně podmínky, které si Pekař přál již při předchozích vystoupeních, neboť jeho Clio funguje v chladných teplotách lépe. Tomášovým fanouškům rovněž naskakovali vzpomínky na loňskou první jízdu v Monze. Ta se konala v podobně záludných podmínkách a Pekař se v ní po startu ze 37. místa dokázal propracovat až na desátou pozici.

A kvalifikace domněnky o lepší rychlosti potvrdila. Pekař zajel na mokré trati celkový sedmý čas, který stačil mezi účastníky Clio Cupu Eastern Europe na druhé místo.

Kanonýr Vokoun je ve Štětí spokojený: Umožňují mi hrát futsal, což je výborné

V závodě dokázal stříbrný výsledek v rámci Clio Cupu Eastern Europe zopakovat. Celkově to ovšem bylo ještě lepší než v kvalifikaci. Pekař totiž tentokrát dojel na pátém místě. Během závodu ale dokonce chvíli jezdil i na příčce třetí a do boje o celková stupně vítězů byl zapojen až do posledních metrů. Druhý Nicolas Milan, třetí Marc Guillot, čtvrtý Gabriele Torelli a pátý Pekař se vešli do půlvteřinového rozestupu.

„Auto fungovalo dobře. Vždy když prší, jsou moje výsledky lepší než na suchu. Bylo to pěkné zakončení sezony Clio Cupu Eastern Europe,“ uvedl Pekař po druhém závodě.

Jezdcům během víkendu dělaly potíže traťové limity. To platilo zejména na mokru. Ven z dráhy šel během druhého závodu několikrát i Pekař. „Třikrát se mi zablokovala kola ve stopě. Nagumovaná část trati totiž hodně klouzala. Když tedy jela například tři auta vedle sebe a na vás vyšla právě tato nagumovaná část, tak bylo jednoduché zablokovat kola. Třikrát jsem to musel vzít rovně. Jednou jsem na to i hodně doplatil. Když si to totiž zkrátíte v úvodní šikaně, tak dost ztratíte. A právě kvůli tomu mě předjel Nicolas Milan. Měl jsem štěstí, že jsem nedostal žádnou penalizaci. Komisaři na mě tentokrát byli hodní. Možná přimhouřili oči i proto, že bylo mokro,“ popisuje Pekař potíže s traťovými limity.

Kapitán Krejza po řízném derby: Bojuju teď za Kralupy, nemůžu uhýbat ze soubojů

I přes lepší výsledek ve druhé jízdě si ale český jezdec více užil tu první: „Více se předjíždělo a celé to bylo takové divočejší. Jezdili tam dvě nebo tři auta vedle sebe a bylo to tak více o předjíždění a kontaktech. Navíc byla i přilnavost lepší. Na mokru se kromě toho zas tolik nepředjíždělo, tam toho zkrátka nevymyslíte tolik jako na suchu,“ vysvětluje.

Konečné třetí místo není prvním celkovým Pekařovým umístěním v první trojici Clio Cupu Eastern Europe. Loni totiž obsadil druhé místo, když nestačil pouze na šampiona Marca Guillota. Francouz získal titul i letos. Kromě něj překonal Pekaře ještě také Anthony Jurado.

Oslavy navzdory havárii

Carpek Service se v Monze mohl radovat také díky Juusu Panttilovi. Finský jezdec byl už před začátkem víkendu kousek od zisku titulu v hodnocení challengerů Clio Cupu Eastern Europe. Ten si definitivně zajistil už v sobotu. To ale neznamená, že bylo jeho vystoupení v první jízdě bezproblémové. Naopak.

Panttila měl sice velmi dobrý start a ještě během prvního kola se propracoval ze 14. pozice na pátou příčku, v úvodní šikaně druhého kola se ale propadl poté, co měl kontakt s Nikolou Miljkovičem a musel vycestovat do únikové zóny. Vše pak vyvrcholilo v posledním kole. Tam do něj narazil Chen Han Lin a ohnul na jeho voze zadní nápravu. Jelikož do cíle zbývala už jen jedna zatáčka, snažil se Juuso dobelhat do cíle, to ale nebylo možné a jeho snaha vyústila v náraz do zdi.

„Takový incident jsem nečekal, ale stalo se. Vždy je frustrující, když máte havárii a není to přitom vaše chyba, to vás zkrátka naštve vždy. Nakonec je to ale také součást závodění. Občas se to zkrátka přihodí a vy se s tím musíte smířit,“ mrzelo Panttilu.

Pohled: Plekanec - našinec? Nebo Plekanec - zločinec?

Zklamání ale brzy nemuselo být tak velké. I když totiž Panttila nedojel, byl klasifikován, a to navíc před druhým účastníkem incidentu Chen Han Linem, který byl mezi challengery jeho nejbližším pronásledovatelem. I navzdory havárii tak Panttila mezi challengery Clio Cupu Eastern Europe zvítězil a definitivně si tak pojistil svůj titul.

Ihned po zajištění titulu ale začal závod s časem. Panttilovo Clio totiž bylo hodně poškozené a mechanici Carpek Service si tak museli pořádně máknout. Už to vypadalo, že finský mladík nebude moci v neděli nastoupit. Ve tři hodiny ráno ale u mělnické stáje přeci jen dotáhli opravy do zdárného konce a Panttila tak nechyběl ani ve druhé jízdě. A za odvedenou práci se mechanikům odvděčil skvěle. Nejenže si připsal další vítězství mezi challengery Clio Cupu Eastern Europe, ale rovněž dojel jedenáctý celkově.

Trofeje si z Monzy odvezl také Henrik Seibel. První závod sice pro německého závodníka skončil předčasně kvůli problémům s plynovým pedálem, i přesto byl ale mezi challengery klasifikován jako třetí. V neděli obsadil celkové 24. místo a v challengerech nestačil pouze na Panttilu. V konečném pořadí této klasifikace bere Seibel třetí místo a přidal tak další úspěch k letošní druhé příčce mezi vozy Renault Clio páté generace v ESET Cupu.

Ještě není konec

V Monze sice vyvrcholila letošní sezona klasifikace Clio Cup Eastern Europe, Juusa Panttilu a nejspíše i Tomáše Pekaře ale letos v akci ještě uvidíme. „Juuso pojede v Le Castellet za tým Chefo. Nejspíše s touto stájí ukáže i v Barceloně. Tam asi nastoupím i já se svým autem. Ještě uvidíme, ale nejspíše to tak dopadne,“ uzavírá Pekař.

Panttila i Pekař budou ve zbývajících podnicích sbírat body do hodnocení seriálu Clio Cup Europe. Zatímco podnik na okruhu Paula Ricarda se bude konat už během nadcházejícího víkendu, Barcelona je na programu od 11. do 13. listopadu.