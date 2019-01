Stránka – Na start jubilejního pátého ročníku Stráneckého běhu se v sobotu postavilo sedmdesát sedm běžců. Zájem o závod stále stoupá.

Devatenáct minut a sedmatřicet vteřin. To je čas, který ukazovaly stopky při doběhu nejrychlejšího závodníka pátého ročníku Stráneckého běhu. Jiřímu Šmídovi, který startoval za TJ Neratovice, se letos podařilo z trůnu sesadit trojnásobného vítěze Michala Michálka z Mělníka. Ten se tentokrát musel spokojit s druhým nejlepším časem. Pozadu byl ovšem jen o sedmatřicet vteřin. Třetím nejrychlejším mužem závodu byl Pavel Mráček mladší, který bezmála pět a půl kilometru dlouhou štreku zdolal za jednadvacet minut.

Dva nejrychlejší běžci letošního ročníku se dostali na nejvyšší stupeň vítězů ve svých kategoriích. Zatímco Jiří Šmíd se soupeři zápolil v kategorii Mšenský přebor Muži A, Michal Michálek se zapsal do béčka Vloženého závodu.



A kteří borci obsadili první místa v dalších kategoriích? Ve Vloženém závodu áčkovou kategorii mužů vybojoval Jiří Steiner, céčko patří Miroslavu Gajdošíkovi a déčko Josefu Ulmanovi. V nejmladší ženské kategorii ve Vloženém závodu excelovala Zuzana Dlouhá a kategorii B nejrychleji zaběhla Pavlína Veselá.



Kategorie Muži B v Mšenském přeboru zůstala pro letošek bez vítěze, nezapsal se do ní totiž žádný závodník. Céčko už na tom ale bylo lépe. V konkurenci tří borců jej ovládl šéf závodu Pavel Mráček starší.



Mezi nejmladšími ženami Mšenského přeboru trať nejrychleji zaběhla Nela Čížková a béčko patří Lindě Bartošové.



Letošní jubilejní ročník Stráneckého běhu, jehož hlavním pořadatelem je známý běžec Pavel Mráček starší, zaznamenal rekordní počet závodníků. Na startovní čáru se jich tentokrát postavilo sedmasedmdesát, což je o čtrnáct víc než v loňském roce. A rok od roku se zvyšuje i úroveň závodu. „Musím říci, že se závod opravdu vydařil, závodníci byli spokojeni. A počasí mne také mile překvapilo. Celý týden bylo ošklivo a na závod se celkem vyčasilo," řekl po závodu Pavel Mráček starší.



Jeho pravá ruka, jíž je Jaroslava Kloudová, prozradila, že pořadatelský tým uvažuje o vylepšení časomíry. „Zajímali jsme se o elektronické měření. V některých momentech, kdy do cíle dobíhá více závodníků, začíná být měření jejich časů poměrně složité," připomněla pořadatelka a dodala, že elektronické měření ale není levnou záležitostí.



Zřejmě tak bude záležet na tom, zda se opět najdou sponzoři, kteří tradiční venkovský závod podpoří. Věřme, že ano.

"První" padesátka

1. Jiří Šmíd 19:37

2. Michal Michálek 20:14

3. Pavel Mráček ml. 21:00

4. Jiří Steiner 21:13

5. Jaromír Kindl 22:09

6. Vladimír Bernard 22:19

7. Filip Kuba 23:00

8. Lukáš Líman 23:18

9. Vladimír Dlouhý ml. 23:33

10. Miroslav Gajdošík 23:37

11. Linda Bartošová 23:48

12. Karel Kohl 23:58

13. Jaroslav Novák 24:02

14. Vladimír Dlouhý st. 24:17

15. Martin Krejča 24:26

16. Lukáš Paluska 24:28

17. Petr Chmelík 24:53

18. Pavlína Veselá 25:00

19. Zuzana Dlouhá 25:12

20. Martin Prokeš 25:13

21. Nela Čížková 25:22

22. Pavel Mráček st. 25:32

23. Vladimír Melichar 26:00

24. Michal Kroupa 26:02

25. Luboš Švácha 26:30

26. Ondřej Hájek 26:33

27. Jiří Stránský 26:39

28. Hana Marcolová 26:58

29. Josef Ulman 27:04

30. Aleš Dvořák 27:19

31. Ondřej Tomášek 27:26

32. Roman Tomášek 27:26

33. Tomáš Peterka 27:29

34. Alexander Klimeš 27:35

35. Petr Valda 27:51

36. Miloš Gruber 28:00

37. Vlastimil Tuťálek 28:16

38. Anita Nekvasilová 28:18

39. Daniel Petříkov 28:46

40. Jan Kašpárek 29:03

41. Ondřej Hlíza 29:14

42. Antonín Možný 29:23

43. Miroslav Chroust 29:30

44. Vladimíra Chalupová 30:03

45. Miroslava Žárová 30:06

46. Zuzana Rampouchová 30:17

47. Jana Pěknicová 30:24

48. Lucie Krúpová 30:33

49. Stanislav Melichar 30:53

50. Petra Stránská 31:00