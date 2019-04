Ocenění převzal někdejší světový šampión juniorů na příjemném vyhlášení v Benešově, kam se sjeli nejlepší sportovci mnoha odvětví.

Dostal jste někdy v nějaké anketě větší individuální ocenění? Má pro vás význam?

V minulosti jsem vyhrál Sportovce roku v juniorské kategorii, to bylo v roce 2010. Ale toto individuální ocenění je pro mě asi nejlepší úspěch v mé kariéře. Hodně si ho vážím a popravdě jsem vůbec nečekal, že bych mohl vůbec vyhrát.

Pocházíte ze Vsetína, jak dlouho a proč závodíte právě za Kolín?

Za Kolín závodím od roku 2007, kdy jsem začínal jako kadet. ExpresCZ – tufo Team Kolín je dlouho době nejlepší český tým a mám tady perfektní podmínky pro závodění.

Jste bývalým juniorským mistrem světa a úspěchy sbíráte i v dospělých. Kterého si nejvíc ceníte?

Poslední výborný výsledek se mi povedl v půlce ledna na mistrovství republiky v cyklokrosu, kde jsem byl stříbrný.

A který byl největší v minulém roce, za který jste byl oceněn v anketě?

To bude asi vítězství v Českém poháru v cyklokrosu.

Vzpomenete si vůbec ještě na mistrovský závod, který vám přinesl světové juniorské zlato?

Na tento závod asi nikdy nezapomenu, bylo to tak úžasné a emocionální, že to mám v sobě hluboko zaryté asi navždycky.

Funguje parta cyklokrosařů v Kolíně, scházíte se někdy, trénujete společně, nebo máte každý individuální přípravu?

V Kolíně trávíme společně soustředění zhruba čtyřikrát až pětkrát do roka. Je tam dobrá parta a rád se tam vracím.

Je vám sedmadvacet, můžete to dotáhnout do absolutní světové špičky, máte tuhle ambici?

Řekl bych, že se každý může posouvat. Nejsme stroje a vždycky je co zlepšovat. Na absolutní vrchol je to ještě kus cesty, ale samozřejmě bych se tam rád někdy dostal.

Teď se chystáte na novou sezonu horských kol. V čem je to jiné a berete to jen jako doplňkový sport?

Horská kola mě hrozně baví a nikdy je rozhodně neberu jako doplňkový sport. Vždycky chci vyhrát, když jdu na start.