Jak se udržujete v kondici?

Cvičím každý den online s kondičním trenérem Krajákem i sám a také dělám něco s míčem. Plus chodím na procházky do přírody.

Co z toho byste doporučil ostatním?

Třeba domácí posilování, nebo to blbnutí s míčem.

Objevil jste se také na TV Nova ve sportovních zprávách. Jak jste se tam dostal?

Na facebooku a instagramu byla soutěž od sedminásobného mistra světa ve freestyle fotbalu Webera a fotbalisty Pavla Horvátha - Zvedni se z gauče. Na facebook Nova Sport měli lidé posílat videa z domova, co dělají, tak jsem poslal video s míčem.

Zaznamenal jste nějaký ohlas?

Byl velký. Hodně lidí mi pozitivně psalo. Moc mě to potěšilo.

Co vás karanténa naučila?

Trošku zvolnit, uvědomit si, že nic není samozřejmost a je více času být se svými nejbližšími. Je to těžká doba, ale člověk to musí brát pozitivně.

Roušku jste si ušil vlastní, nebo jste ji dostal?

Roušku mi dal táta, který ji koupil.

Na co se nejvíce těšíte, až karanténa skončí?

Nejvíce se těším, až opět začnou sportovní soutěže, budeme moci ven a cestovat.