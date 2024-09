Řidič/ka VZV Kontakt: telefonicky 736 508 233 po-pá 8:00-15:00, životopisy zasílejte e-mailem CO U NÁS BUDETE DĚLAT? - starat se o nakládku a vykládku materiálu, surovin, náhradních dílů, ale i dalších produktů, - převoz materiálu a našich výrobků do předem určených skladů, které se nachází po našem areálu. CO BYSTE MĚL/A ZNÁT A MÍT? - minimálně výuční list, - řidičský průkaz skupiny C, - průkaz řidiče VZV je velkou výhodou. Pokud jej nemáte platný, nebo jej nemáte vůbec, zajistíme Vám jeho získání. - spolehlivost, schopnost pracovat v týmu i samostatně, - důraz na bezpečnost práce, - pokročilou znalost českého jazyka. Nabízíme: - pracovní doba pondělí-pátek, 7 až 15 hod., - zkrácená pracovní doba na 7,5 hod., - 5 týdnů dovolené, - osobní ohodnocení, - příspěvek na penzijní připojištění / životní pojištění, - příspěvky na zdravotní péči, - Edenred benefit a stravenky, -- dotovaná Multisport karta, - sleva na pohonné hmoty ORLEN Benzina, - odměny při pracovních a životních jubileích, - nástup možný ihned i dohodou na pozdější termín. 27 000 Kč

