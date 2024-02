BENEŠOVSKO

SOBOTA 3. ÚNORA

Florbal, národní liga: 19.00 Benešov – TROOPERS (SH Bystřice)

Fotbal, příprava: 10.00 Benešov – Admira Praha B

Futsal, okresní přebor: 9.00 Okrouhlice – Tenisáci Benešov B, 9.50 Václavice – Bystřice, 10.40 Tenisáci Benešov B – Tisem, 11.30 Okrouhlice – Bystřice, 12.20 Tenisáci Benešov B – Václavice, 13.10 Bystřice – Tisem (všechno v SH Neveklov)

Hokej, krajská liga: 17.30 Vlašim – Benešov

NEDĚLE 4. ÚNORA

Futsal, divize: 18.00 Tenisáci Benešov – Liberecké Gazely (SH Neveklov), 1. třída: 9.00 Tenisáci Benešov C – Poříčí, 9.50 Dlouhé Pole – Jankov, 10.40 Deratizace Benešov – Postupice, 11.30 Tenisáci Benešov C – Dlouhé pole, 12.20 Poříčí – Jankov, 13.10 Deratizace Benešov – Dlouhé Pole, 14.00 Tenisáci Benešov C – Postupice, 14.50 Poříčí – Deratizace Benešov, 15.40 Jankov – Postupice (všechno v SH Neveklov)

